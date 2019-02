Michael blev kørt ned af en spritbilist: Tænk jer nu om

For første gang i fem år er antallet af bilister, som Østjyllands Politi tager med alkohol i blodet, steget. Ifølge politiet skyldes stigningen ikke, at der er flere spritbilister på vejene, men at de har intensiveret kontrollen.

Og at det kan gå helt galt, når alkohol og bilkørsel blandes sammen, har Michael Thy Oksen oplevet på egen krop.

Jeg har fået af vide af læge og specialister, at hvis jeg havde ligget fem minutter længere, havde jeg ikke nødvendigvis været her i dag. Michael Thy Oksen, der som 17-årig blev kørt ned af en spritbilist

Kørt ned og efterladt

Som 17-årig ændrede hans liv sig for altid, da han på cykel blev ramt af en spritbilist og efterladt blødende på asfalten.

- Det er voldsomt at se sig selv ligge på den måde, specielt når jeg ikke kan huske det, siger Michael Thy Oksen, mens han kigger på billeder fra opholdet hospitalet.

Michael Thy Oksen kigger på billeder fra tiden på hospitalet. En tid, der er noget sløret i hans hukommelse.

Det er nu 11 år siden, at ulykken, der var tæt på at koste ham livet, skete.

- Jeg har fået af vide af læge og specialister, at hvis jeg havde ligget fem minutter længere, havde jeg ikke nødvendigvis været her i dag. Jeg blødte rigtig meget, siger Michael Thy Oksen.

Mødet med spritbilisten kostede ham et brækket lårben, en kraftig hjernerystelse og punktblødninger i hjernen.

Mén for livet

Michael Thy Oksen har fået mén for livet. Men ikke den slags man kan se med det blotte øje.

- Jeg har koncentrationsbesvær, og problemer med at holde overblik og struktur. Jeg kan også nogle gange have problemer med at sige sammenhængende sætninger, fortæller Michael Thy Oksen.

De senere år har politiet øget indsatsen mod spritbilister for at undgå ulykker som den Michael Thy Oksen var involveret i. Og det har givet pote.

Øget indsats mod spritbilister

- Vi tillægger det nok, at vi har et massivt kontroltryk, og vi har rigtig, rigtig mange kampagner. Både nationale kampagner og i medierne, men vi er også til stede ude på gader og stræder, hvor vi kører mange kontroller, siger Lars Bisgaard, politikommissær hos Østjyllands Politi.

Antallet af spritbilister, som Østjyllands Politi har taget.

Fra 2014 til 2017 faldt antallet af spritbilister. Men foreløbige tal fra Østjyllands Politi viser, at kurven knækkede i 2018, hvor 517 bilister blev taget med sprit i blodet. 79 flere end året før.

Ifølge Lars Bisgaard betyder stigningen dog ikke, at der er flere spritbilister på vejene.

- Jo mere kontrol vi laver, desto flere fanger vi også, siger han.

Politikommissær Lars Bisgaard fra Østjyllands Politi fortæller, at politiet har øget indsatsen mod sprit- og narkobilisme.

Også når det kommer til at fange narkopåvirkede bilister, er tallet stigende i Østjyllands Politikreds. Siden 2014 er tallet steget fra 574 til 764 i 2018. Det skyldes ifølge Lars Bisggard politiets nye våben - en spyttest, der nemt og hurtigt at spore, om bilisten er påvirket af narkotika.

Den øgede indsats mod sprit- og narkobilisme glæder Michael Thy Oksen.

- Jeg vil bede spritbilisterne om at lade være. De udsætter både sig selv og andre for fare, siger Michael Thy Oksen.

Mange af de spritbilister, politiet tager, har kun drukket få genstande - men stadigvæk for meget til, at de må køre, oplyser Østjyllands Politi.