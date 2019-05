Mia fik præstationspres: - Jeg følte mig som en taber

Stress, præstationspres og ensomhed.

Det er et stigende problem blandt mange unge mennesker.

Én af dem, der har mærket det på egen krop, er 27-årige Mia Maria Michno Larsen fra Randers.

Hun har i flere år kæmpet med præstationspres, fordi hun ikke følte, at hun præsterede nok i forhold til andre jævnaldrende.

- Jeg følte mig som en taber og som én, der ikke var god nok, siger Mia Maria Michno Larsen, der er studerende, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med en drøm om at have drømmeuddannelsen i hus, fast arbejde og en familie i en alder af 25 år, har hun over længere tid udsat sig selv for et stort pres.

Mia Maria Michno Larsen har svært ved ikke at sammenligne sig med andre, som hun ser på de sociale medier.

- Jeg har hele tiden følt, at jeg skulle præstere i at få et arbejde og en uddannelse, så jeg kunne gøre det samme som andre på min alder, siger Mia Maria Michno Larsen.

Efter at hun droppede ud af to uddannelser, blev det hele for meget for hende.

- Jeg gik helt ned med stress og havde det rigtig skidt over, at jeg ikke nåede at færdiggøre min uddannelse, siger hun.

Sociale medier sammenligner os

Hun pressede ofte sig selv, fordi hun altid målte sine egne præstationer med andres.

Jeg sammenlignede mig med andre på sociale medier. Men på de sociale medier ser man kun selve præstationen, som folk har opnået. Man ser ikke arbejdet frem til præstationen. Mia Maria Michno Larsen, studerende.

Det var særligt på de sociale medier, at hun begyndte at sammenligne sig med andre, der lagde billeder op af, at de trænede i fitness og spiste sundt.

- Jeg sammenlignede mig med andre på sociale medier. Men på de sociale medier ser man kun selve præstationen, som folk har opnået. Man ser ikke arbejdet frem til præstationen, siger hun.

#IkkeGodtNok

Mia Maria Michno Larsen har valgt at fortælle sin historie i en ny dokumentarfilm, der hedder #IkkeGodtNok.

Dokumentarfilmen handler om tre unge mennesker, der kæmper med præstationspres i deres hverdag. Onsdag havde den premiere i Randers.

Det har krævet mod for hende at stå frem med sin fortælling, men hun gør det, fordi hun håber, at andre kan få gavn af hendes historie.

Mia Maria Michno Larsen og instruktør Jesper Dessau synes begge, at der skal mere fokus på præstationspresset i vores samfund.

- Jeg håber, at det får Hr. og Fru Danmark til at tænke over, hvilket samfund vi sidder i, og hvordan vi sammen kan være med til at gøre det bedre, siger Mia Maria Michno Larsen.

For instruktøren bag dokumentarfilmen har det været vigtigt, at der kom fokus på det stigende problem i samfundet.

- Jeg håber, at den fortæller folk, at det er sådan her, det ser ud i Danmark, og derfor er der så mange, der bliver syge af det, siger Jesper Dessau, der er instruktør på #IkkeGodtNok, til TV2 ØSTJYLLAND.

For Mia Maria Michno Larsen har det været en stor sejr, at hun turde stå frem og fortælle sin historie.

- For mig har det handlet om at turde vise mig selv frem og sige, at jeg er god nok, som jeg er, siger hun.

I dag er hun i gang med at færdiggøre enkeltfag i erhvervsøkonomi og håber snart, at hun kan finde en praktikplads som eventkoordinator.