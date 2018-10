Mette Frederiksen: Udligningssystem er ikke retfærdig over for Norddjurs

Der er en skævvridning i forhold til fattige kommuner, når det kommer til udligningsmodellen, mener socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

- Vi har et udligningssystem, som ikke fungerer, som det skal. Regeringen har valgt at kompensere nogle enkelte kommuner – de 20-30 mest velstående og altså ikke Norddjurs. Det synes jeg som socialdemokrat, er noget mærkeligt noget, siger Mette Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Forhandlingerne om en ny udligningsreform brød i foråret sammen, da man ikke kunne nå til enighed. Socialdemokratiet arbejder derfor på, at de fattige kommuner skal have mere.

- I virkeligheden burde man jo kompensere de kommuner, der har fået for lidt. Det har vi netop foreslået, og det håber jeg, vi kan få flertal på her på Christiansborg, siger Mette Frederiksen (S).

Udligningssystemet er en ordning, der er sat i verden for at sikre, at alle kommuner kan levere en omtrentlig lige god service i form af eksempelvis skoler og ældrepleje, uanset hvor mange penge kommunen får ind i skat.

Altså sørger systemet for, at en kommune med mange fattige borgere, som ikke kan betale så meget i skat, kan levere den samme service, som kommuner med mange rige borgere, der på grund af deres højere lønninger også betaler mere til kommunekassen gennem skaten.

Pengene i udligningssystemet fordeles efter et kompliceret regnestykke, hvor man på baggrund af statistik for de enkelte kommuner ser på, hvor mange ´dyre´ borgere, der bor i kommunen. Har en kommune eksempelvis mange borgere på kontanthjælp udløser det penge på udligningskontoen. Det samme gør en høj andel af ældre eller mindre børn blandt borgerne.

På kortet nedenfor kan du se, hvilke kommuner i landet, der har den største andel af rige borgere, der betaler topskat.

Statsminister Lars Løkke (V) erkender, at der er udfordringer i måden pengene bliver udlignet blandt de 98 kommuner.

- Der er udfordringer ved den kommunale udligning. Det er også derfor, at regeringen foreslog, at den skulle laves om, men vi kom ikke igennem med det, siger han.

Men han mener samtidig, at der stadig bliver fordelt mange penge mellem kommunerne, som også tilgodeser de kommuner, der ligger uden for hovedstaden.

- Vi udligner ret meget. Jeg tror, vi udligner for noget, der ligner 18-19 milliarder kroner. Heraf 14 milliarder kroner ud af hovedstadsområdet, ind i resten af Danmark. Så det er ikke sådan, at vi ikke udligner, siger Lars Løkke (V).

Han håber også, at der i fremtiden vil blive kigget nærmere på en løsning.

- Der er hjørner af det her, der kunne være bedre. Derfor havde vi gerne set, at vi var kommet igennem med vores eget forslag til en udligningsreform, fortæller statsministeren.

Her kan du læse om systemet, som omfordeler fra rig til fattig kommune:

De 98 danske kommuner varetager alle en række opgaver i lokalsamfundet. De driver blandt andet daginstitutioner, skoler og forsøger at få folk i arbejde.



Lokalbefolkningens indkomst varierer fra kommune til kommune, og det skaber store forskelle mellem kommunernes indtægtsmuligheder.



På samme måde er der forskel på de forskellige kommunernes udgiftsbehov, da alderssammensætningen og de socioøkonomiske forhold varierer i kommunerne. Det er disse to forskelle, man gennem udligningssystemet prøver at udligne.



Der omfordeles hvert år omkring 17 milliarder kroner mellem Danmarks kommuner fra rig til fattig.

Mange kommuner er utilfredse med systemet. De mener enten, at de betaler for meget - eller får for lidt.



Systemet skal sikre, at der ikke er store forskelle i kommunernes serviceniveau i forhold til skatteprocenten.



I grove træk kan man sige, at 61 procent af de økonomiske forskelle mellem kommunerne bliver udlignet på landsplan.



Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ritzau