Meterhøje flammer i voldsom brand kræver opmærksomhed resten af dagen

Tirsdag morgen brød en voldsom brand ud i en lade på Mariagervej nær landsbyen Hvidsten nord for Randers. Brandfolkene skulle først sikre sig, at flammerne ikke spredte sig, og resten af dagen kræver branden opmærksomhed.

Læs også Narkobilist på skadestuen efter ulykke

- Vi har sikret os, at branden ikke breder sig til andre bygninger, men det kan nok ikke undgås, at laden brænder ud. Vi følger branden stille og roligt, siger indsatsleder hos Beredskab og Sikkerhed, Per Allan Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi er nok nødt til at være på stedet indtil i aften. Der kommer snart en kran, så vi kan få vendt de halmballer, hvori branden startede.

Branden er opstået i en landbrugsejendom på Mariagervej mellem Hvidsten og Gassum nord for Randers. Foto: Google Maps

Ingen har været i fare

Brandmændene skal overvåge gløderne og efterslukke for at undgå, at branden bluser op igen.

- Der er omkring 50 meter til de dyr, der er på ejendommen, og de har aldrig været i fare, ligesom heller ingen mennesker har været det, siger Per Allan Nielsen.

Patruljen deroppe skal afhøre vidner og anmelderen. Det ser ud til, at branden er opstået i halmballerne i laden. Janni Lundager, Østjyllands Politi

Østjyllands Politi er også til stede ved ejendommen. Branden blev anmeldt kl. 7.31 af beboerne.

- Patruljen deroppe skal afhøre vidner og anmelderen. Det ser ud til, at branden er opstået i halmballerne i laden, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den lade, der formentlig udbrænder, er ifølge indsatslederen fire meter høj, 15 meter lang og otte meter bred.