Metalfan til over 1000 koncerter: - Metalmusik er medicin for ørerne

Der er headbang og metalmusik på programmet, når flere end 700 gæster bruger deres weekend på en metalfestival med flere koncerter rundt om i Aarhus.

Under navnet Royal Metal Fest brager der nemlig metalmusik ud gennem højtalerne på Voxhall og Atlas både fredag og lørdag.

Én af de helt inkarnerede metalfans, der i aftes var til koncert, var Kasper Behrent fra Aarhus, der i sit liv har været til flere end 1000 metalkoncerter.

- Der er en god energi i livemusik, og det er fedt nok at høre det derhjemme, men det at gå til koncerter udenfor, det er bare meget federe, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Mange synes måske, metal er noget værre larm, men jeg synes, det er blød og sød musik i ørerne. Kasper Behrent, metalfan

For ham er der nemlig også noget mere socialt i at tage til koncert frem for at høre metalmusik derhjemme.

- Man møder jo tit og ofte sine venner til koncerter, så det at komme ud og opleve noget er meget federe, end at sidde derhjemme og høre musikken, siger Kasper Behrent.

Metal er medicin

Men selvom metalmusik for nogle kan virke som støj og larm, har det en helt anden effekt på den metalinkarnerede fan.

- Det er jo nærmest medicin. Mange synes måske, metal er noget værre larm, men jeg synes, det er blød og sød musik i ørerne. Jeg føler rigtig god velvære i at høre hård musik, siger han.

Kasper Behrtent er inkarneret metalfan. Han har været til flere end 1000 heavy metal-koncerter gennem tiden.

Han oplever dog, at der nogle gange opstår fordomme over for folk som ham, der kan lide heavy metal-musik. Men de fordomme holder ikke, mener han selv.

Man skal egentlig bare headbange med hovedet, og så kan man lave vejrmøller med håret, hvis man har langt hår. Kasper Behrent, metalfan

- Der er selvfølgelig nogle fordomme i, at mange synes og tror, at metalfolk er sådan nogle hårde typer, der er sure hele tiden. Men i bund og grund så er metalfolk egentlig bare de mest flinke personer i hele verden, og er der én, der ikke har det så godt, så hjælper man hinanden, siger Kasper Behrent.

Særligt ved metalmusik er der opstået et fænomen kaldet 'moshpit'. Det går ud på, at tilskuerne skubber hinanden og kan foregå i forskellige arrangementer, hvor man enten står i en cirkel og hopper eller laver en form for bølge, hvor man går væk fra midten og derefter løber ind på midten og rammer hinanden samtidigt.

- Det er kun for sjov. Hvis der er nogen, der rammer gulvet, så er der bare ti, der hjælper hinanden op. Så det er bare en leg, siger Kasper Behrent.

En andet, lidt mere klassisk bevægelse, er headbang, som er en speciel form for dans, hvor man bevæger hovedet voldsomt op og ned eller fra side til side i takt med musikken.

- Man skal egentlig bare headbange med hovedet, og så kan man lave vejrmøller med håret, hvis man har langt hår. Man kan også godt med kort hår, men det ser måske ikke så vildt ud som med kort hår, men alle kan gøre det, metalfan Kasper Behrent.

Backstage med metalband fra Silkeborg

Ét af de metalbands, der spiller på festivalen i år, er bandet Xenoblight fra Silkeborg. Forsangeren i bandet har selv altid været metalfan, men får nu noget ud af at spille selv.

En rigtig dresscode er sort tøj og gerne band-T-shirts. David Bennike, formand

- Jeg får nogle aggressioner ud, og jeg er vokset op med de gamle heavybands, som min far lyttede til. Da man blev lidt ældre, så begyndte man at udforske nogle af de vildere bands, siger forsanger Maria Hyldager til TV2 ØSTJYLLAND, og fortsætter:

- Der var én, der sagde til mig engang, at det fede ved at tage til en metalkoncert, det er, at det er et angreb på alle ens sanser. Jeg tror ikke rigtigt, det kan siges bedre end det, for det er meget intenst, og der er meget afløb og rigtig meget energi.

Hun mener sagtens, at man kan høre musikken bag den højtråbende musik, og at det handler om smag.

- Jeg kan godt forstå, at det for folk, der måske ikke er til det, godt kan lyde meget larmet, for det skraller meget, men for folk, der er til det, er det rigtig nemt at kende alle nuancerne og genrene, der er, siger hun.

Metalfest køres af frivillige

Royal Metal Fest har siden 2008 spillet for metalfans i Østjylland, og hele arrangementet er baseret på frivillige hænder. Bag det hele er formanden David Bennike.

- Det er vigtigt, at der er metal i Aarhus. Her er en stor metalscene, så hvorfor ikke være en del af det og være med til at forme, hvad der skal ske?

Sort tøj og gerne T-shirts fra de forskellige bands er den anbefalede dresscode til Royal Metal Fest i Aarhus, men alle er velkomne.

Ud over at sætte en hel festival op hvert år, er han også med til at samle penge til ekstra produktioner på scenen.

- Der er nogle bands, der skal have mulighed for at udvikle deres show, så deres visuelle udtryk går vi meget op i, at de kan udvikle på. Eksempelvis har Xenoblight fået nogle ekstra penge til at leje lysudstyr ind og en rigtig dygtig lysmand, så de virkelig kan få boostet deres show, siger han.

Og selvom metalmusik for nogen kan virke som larm, mener formanden, at musikgenren sagtens kan gøres folkelig.

- Der er jo plads til alle. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Alle har lov til at være med. Og en rigtig dresscode er sort tøj og gerne band-T-shirts, siger David Bennike.