Mere end 40 år gammel mælkepose fundet i baghave

Det skulle egentlig være en forholdsvist simpel opgave for familien Svendsen i haven i Favrskov, men det viste sig, at der var adskillige bump på vejen.

- Vi var ved at grave ud til en swimmingpool. Vi skulle lige fjerne det sidste ved det store hul, vi havde gravet. Så kan jeg se en plasticpose, der stikker ud, og så kan jeg se, at der står ’sødmælk’, fortæller Liza Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Netop den opdagelse klargjorde for familien, hvor længe den pose må have været i græsplænen.

- Min mand siger: hold da op, det er godt nok mange år siden, at man kunne få sådan en mælk i pose. Jeg fyldte den op med vand, og der er ikke et eneste hul i den, forklarer Liza Svendsen.

Ifølge Arla.dk blev mælken i Danmark produceret i plastikposer i 1960’erne og frem til midten af 1970’erne.

Der var diverse plastikfund i græsplænen i Favrskov.

Hun fortæller desuden, at de også fandt diverse ledninger, tundåser, en kirsebærvin og en tom pose vaniljekranse i græsplænen.

- Det er dejligt, når man tror, man har sådan en sund græsplane, og så viser det sig, at der ligger plastik og afflad 30 centimeter nede i jorden, udtaler Liza Svendsen.

En øjenåbner

Hun valgte derfor at skrive et opslag på sin Facebook-profil. Her opfordrer hun til, at man ikke smider skrald i naturen.

- Nu har jeg selv før i tiden været en af dem, der godt lige kunne smide et stykke slikpapir ud af vinduet. Så gik det op for mig, at man står med plastik fra dengang mine forældre var børn. Så må man altså gøre noget for at ændre det, siger Liza Svendsen.

For hende selv var det en øjenåbner, og det vil hun tage til sig – også for fremtidige generationers skyld.

- Jeg tør ikke tænke på, hvor meget plastik der er rundt omkring. Det er skræmmende, for den (mælkeposen red.) er ikke engang tæt på at være nedbrudt. Jeg har tre børn, og hvad er det så for en verden, de ender med at vokse op i. Vi er nødt til at tænke på dem, der kommer efter os.

I forbindelse med fundet af en 41 år gammel chipspose tilbage i april, fortalte Signe Brokjær, der er mikrobiolog ved Aarhus Universitet, at fundet af chipsposen ikke var overraskende. For der er meget plastik i vores natur, som ikke bliver nedbrudt.

- Det viser, at naturen slet ikke er gearet til alt det plastik, der ligger derude. Det er ikke blevet tilpasset igennem vores evolution, fordi plastik er så nyt for os, siger Signe Brokjær til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Derfor begynder vi at finde de her 40-50 år gamle plastikfund som chipsposen, fordi det simpelthen ikke kan nedbrydes i jorden i dag.