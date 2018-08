Mere end 3.000 ungdomsboliger på vej i Aarhus

For at mindske presset på ungdomsboligerne i Aarhus er der 3.072 nye studieboliger på vej,

Hvert år ved studiestart flytter mange unge til byen. Og de har brug for et sted at bo. Helst et sted med en overkommelig husleje.

Derfor er efterspørgslen på byens ungdomsboliger ekstra stor på denne tid af året.

- Vi vil gerne sikre os, at de unge, der kommer til byen for at studere, får så god en start på dagen som muligt, og derfor er det vigtigt, at vi sørger for at bygge flere ungdomsboliger, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i en pressemeddelelse.

Han mener, at de studerende er med til at forme byen og give byen et ungdommeligt præg.

Bedre muligheder for små boliger

Før sommerferien indgik Kommunernes Landsforening en aftale om kommunernes økonomi for 2019.

Heri indgår også udviklingen af den almene boligsektor. Aftalen indebærer blandt andet, at det kommunale tilskud til almene boliger fastholdes på et stabilt lavt niveau.

Med aftalen har Aarhus Kommune bedre mulighed for at bygge flere små boliger.

- Vi skal gøre, hvad vi kan for at sikre et højt uddannelsesniveau i Aarhus, og derfor er det vigtigt, at vi får bygget flere ungdomsboliger, siger Bünyamin Simsek.

