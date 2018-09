Mentorordning skal give udenlandske studerende en tryg start

I sidste uge ankom lidt over 300 udvekslingsstuderende til Aarhus School of Business and Social Science på Aarhus Universitet. I den forbindelse har universitetet igen i år sørget for, at der bliver taget hånd om de udenlandske studerende.

Det har de blandt andet gjort med deres mentorordning, hvor danske studerende bliver tilkoblet en gruppe udvekslingsstuderende.

- Ordningen går i korte træk ud på, at hver mentor får nogle indrejsende studerende tildelt. Så skal de hjælpe de nye både før og under introugen. De skal bl.a. hente nøgler for dem til deres boliger, hvis de ikke selv har mulighed for det, siger Nina Jørgensen, international koordinator, BSS Aarhus Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg meldte mig til, fordi jeg selv var på udveksling, og der opdagede jeg, hvor vigtigt det er med nogen, der tager en i hånden Anne Sofie Hvilsom, mentor, BSS Aarhus

En af de studerende, som har meldt sig til at være mentor, er Anne Sofie Hvilsom, som læser Coorperative Communication på Aarhus Universitet.

- Jeg meldte mig til, fordi jeg selv var på udveksling, og der opdagede jeg, hvor vigtigt det er med nogen, der tager en i hånden, for sådan var det ikke for mig selv dengang, siger hun.

Hver mentor står for omkring otte udvekslingsstuderende.

Lærer om Danmark

En af de unge mennesker, som har taget vejen til Aarhus er Ciara R’keeffe fra Melbourne. Hun har allerede studeret i byen i et halvt år, men nu skal hun starte nye fag og er derfor tilmeldt mentorordningen for anden gang.

Vi har blandt andet lært, at danskere er rigtig glade for at skære hovedet af deres kager Ciara R'keeffe, Udvekslingsstuderende

- Jeg fik mine bedste venner den første uge sidst, og det er rart med velkendte ansigter, når man starter et nyt sted. Det sidste semester var det bedste i mit liv, jeg fik så mange venner ud af det, siger Ciara R’keeffe.

Ciara R’keeffe har den seneste uge både lært en masse studiekammerater fra hele verden at kende, men hun har også lært om den danske kultur.

- Vi har blandt andet lært, at danskere er rigtig glade for at skære hovedet af deres kager, siger hun.

Godt med relationer

Ifølge Nina Jørgensen vægter de både det sociale og kulturelle højt i mentorugen.

- Vi vil gerne give de nye en god velkomst og en god oplevelse, og så skal de lære lidt om kulturen. Det er vigtigt for de studerende at skabe relationer. Vi får nogle rigtig gode svar tilbage, fordi de er rigtig glade for, at de havde nogen at snakke med, siger hun.

For Anne Sofie Hvilsom er det en succes at følge de udvekslingsstuderendes udvikling i løbet af ugen.

- Det er en rigtig god oplevelse at se, når de går fra at være nervøse og tilbageholdende og så se, at de er faldet til med vores hjælp. Det er fedt at give andre en god start, siger hun.