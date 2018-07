Mens andre nyder varmen: 44 elever får tavleundervisning i fysik

Rundt omkring i de aarhusianske gader kan man støde unge mennesker med en øl i hånden eller badetøjet på, mens de nyder seks ugers pause fra skolebænken.

Bevæger man sig lidt længere op ad Randersvej til Aarhus Universitet finder man dog det modsatte. Her har 44 gymnasieelever slået sig ned i forelæsningslokaler og laboratorier.

De har nemlig valgt at dedikere en uge af deres sommerferie til at deltage i Fysik Camp 2018 - en sommerskole for de elever, der ikke kan få nok af fysik.

Det er fedt at møde nogle mennesker, som interesserer sig for det samme som dig, og også bare at lære noget fysik på meget højt plan, som du kan få hjælp til at forstå. Lucas Jannick Lerbech, 1.g

- Vi har fået cirka 70 ansøgninger, og der er 44 deltagere med, så vi har været nødt til at skille nogle fra desværre, siger Dorte Thrige Plauborg, der er koordinator for UNF's Fysik Camp.

En af de fysikentuasiaster, der har sikret sig en plads på sommerlejren er 18-årige Sonia Alic Avoghlian. Hun er netop blevet færdig med gymnasiet, og nu bruger hun altså en del af sin sommerferie på at få et forspring, inden hun begynder på fysikstudiet på Københavns Universitetet om lidt over en måned.

- Jeg synes, det er en god mulighed for at opleve noget fysik på universitetsniveau, fordi det er så forskelligt fra gymnasiefysik, siger Sonia Alic Avoghlian til TV2 ØSTJYLLAND.

Deltagerne eksperimenterer i laboratoriet og lytter i forelæsningslokalet. Undervisningen står frivillige universitetsstuderende for.

- Jeg synes, det er fedt, at man har nogle, som er indenfor faget nu, og som har med det at gøre til daglig. Det giver en helt anden oplevelse, og man kan spørge mere frit. Man kan også mærke, at underviserne er meget engagerede, siger Sonia Alic Avoghlian.

Det er ikke kun nybagte studenter men også nuværende gymnasieelever, der har fravalgt fester og strandture til fordel for fysiksommerlejr.

Lucas Jannick Lerbech går kun i 1.g, men han ved allerede nu, at hans fremtidige karriere ligger inden for fysikkens felt.

- Det er fedt at møde nogle mennesker, som interesserer sig for det samme som dig, og også bare at lære noget fysik på meget højt plan, som du kan få hjælp til at forstå, siger han.