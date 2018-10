Mener friluftsbad blev antændt - politiet søger hundeluftere

Natten mellem onsdag d. 17. oktober og torsdag d. 18. oktober blev dele af Vestre Søbad ved Silkeborg fortæret af flammer.

Politiet er nu færdige med deres undersøgelser på stedet, og de tror med stor sandsynlighed, at branden var påsat.

Nogle af de forskellige prøver har vi selvfølgelig ikke fået svar på endnu Bent Riber Nielsen, politikommissær, lokalpolitiet Silkeborg, Midt- og Vestjyllands Politi

- Vi har haft vores lokale brandefterforsker derude, og der er sikret en masse spor, som vi går videre med i efterforskningen. Nogle af de forskellige prøver har vi selvfølgelig ikke fået svar på endnu, fortæller Bent Riber Nielsen, som er politikommissær ved lokalpolitiet Silkeborg under Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var ikke meget tilbage af omklædningsbygningen, da brandfolkene om morgenen slukkede de sidste flammer. Foto: Localeyes.

Politiet kan på grund af hensyn til efterforskningen ikke komme nærmere ind på, hvad det konkret er for nogle spor, de har sikret.

Men de tror altså fortsat på, at branden var påsat.

- Det ville være underligt, hvis der var én som havde smidt et cigaretskod i skraldespanden hos både herre- og dameomklædning. For vi kan se, at der også har været begyndende ild i dameomklædning, selvom den del af bygningen ikke er brændt ned, siger Bent Riber Nielsen.

Rune Schjødt kommer næsten dagligt ved Vestre Søbad, og han er ked af at se ødelæggelserne efter branden.

Vinterbaderklubben Den Blå Tap holdt til ved Vestre Søbad.

- Her til morgen, da jeg stod op, fik jeg en besked på messenger om, at Vestre Søbad var brændt. Så tog jeg herud sammen med min datter, og da jeg så det herude, var det næsten med tårer i øjnene, lød det torsdag fra Rune Schjødt til TV2 ØSTJYLLAND.

Han skal nu ud og finde en ny vinterbadeklub, hvis han vil opleve det kolde gys den kommende tid.

Hundeskov var nabo

Kl. 4.43 indtraf anmeldelsen om meterhøje flammer mellem træerne.

Det var nogle forbipasserende på Ringvejen, der reagerede.

Ingen vidner har endnu meldt sig.

Det er særligt folk, der har opholdt sig i dette område ved Silkeborg, som politiet gerne vil i kontakt med. Foto: Google Maps

Tæt ved Vestre Søbad ligger en hundeskov, og derfor vil politiet gerne i kontakt med folk, som eventuelt har været ude at lufte hund og har set noget.

- Det er jo et sted, som ligger noget afsides. Og brandtidspunktet er jo normalvis heller ikke et tidspunkt, hvor der er så meget aktivitet derude. Hvis der er vidner, så kunne det være folk, som har været ude at lufte hund, og dem vil vi meget gerne tale med, fortæller Bent Riber Nielsen.

Det er op til Silkeborg Kommune at finde ud af, hvad der nu skal ske med de brandskadede og nedbrændte bygninger.