For meget sukker: Østjysk firma har fundet løsningen

Det kan være svært at gennemskue, hvordan man undgår alt for meget sukker i hverdagen, når man skal navigere i supermarkedernes kæmpe udvalg af sukkerholdige fødevarer.

Men blandt slikket og kagerne findes der flere søde alternativer.

En af producenterne bag er det aarhusianske firma EASIS, der har specialiseret sig inden for sukkerfrie produkter. I begyndelsen solgte de is målrettet diabetikere, men nu er sortimentet vokset til over 150 forskellige produkter.

Og det kan mærkes på omsætningen, der er blevet tredoblet inden for de sidste otte år.

- Forbrugerbevidstheden omkring sukker er blevet større, og vi har fået en meget bredere målgruppe, siger EASIS' marketingschef Line Krogh Ellesgaard.

I stedet for almindelig sukker indeholder produkterne forskellige kunstige sødemidler såsom stevia og sucralose.

10 dage uden sukker

Og netop den bevidsthed omkring sukker har TV2 ØSTJYLLANDS journalist Michael Olesen også taget til sig.

For med et årligt forbrug på 100 kilo slik og en liter sodavand hver eneste dag er han en del af de fire ud af 10 voksne, der får for meget sukker ifølge tal fra Fødevarestyrelsen.

Derfor har han nu valgt at ændre kurs ved at gennemføre 10 dage helt uden sukker. Hvordan det går ham, kan du se meget mere om her.

Nul sukker i ti dage betyder, at sliklageret må gives til andre. Du kan se hele serien om Michael Olesens forsøg på at droppe sukkeret nederst i artiklen.

Det skjulte sukker

Som en del af projektet må Michael Olesen også undvære fødevarer med skjult sukker, der ofte kan snyde og gemme sig under mange forskellige betegnelser.

- Hvis han spiser for meget sukker igennem et helt liv, kan han blive overvægtig, hvilket kan lede til forskellige livsstilssygdomme, siger diætist Anne Ravn.

Men der er råd at hente, når man skal handle uden om de sukkerfyldte produkter.

- En tommelfingerregel er, at hvis sukker står som en af de tre første ting på varedeklarationen, så kan der være et højt indhold af sukker. Det gælder eksempelvis fødevarer som ketchup, juice og dressinger, siger projektleder i Forbrugerrådet Tænks fødevareteam, Kristine Naalkjær.

Vores filosofi er, at alt det, man kan få med sukker, skal man også kunne få uden Line Krogh Ellesgaard, marketingschef, EASIS

Hun anbefaler samtidig forbrugeren at gå efter nøglehulsmærket og at være opmærksom på produkter uden tilsat sukker.

Udviklingen fortsætter

Hos Forbrugerrådet Tænk oplever man også, at der er mere opmærksomhed på sukker, og at der kommer flere og flere sukkerfrie alternativer på markedet.

Og med et voksende sortiment er det også en udvikling, som aarhusfirmaet EASIS er sikker på fortsætter.

- Det kræver, at vi tilpasser vores produkter de forskellige tendenser, og at vi bliver ved med at finde nye produkter. Vores filosofi er, at alt det, man kan få med sukker, skal man også kunne få uden, siger marketingschef Line Krogh Ellesgaard.

