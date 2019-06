Medhjælper revser bilister efter dødsulykke ved cykelløb

- Efter min bedste overbevisning kunne skiltningen ikke være bedre. Der var skilte hele vejen rundt om ruten, hvor der stod ensrettet ved alle udkørsler. Man kan ikke gøre ret meget andet.

Medhjælper ved Tour de Himmelfart, Lars Dalgas, dirigerede torsdag biler væk fra det cykelløb, der dagen efter blev ramt af en tragedie.

Den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo mistede livet i et frontalt sammenstød med bil.

Det skete i forbindelse med en enkeltstart, hvor en bilist af af ukendte årsager kom forbi afspærringen og ramte den unge rytter.

Flere mennesker har efter den tragiske dødsulykke lagt blomsterbuketter ved det sted, 18-årige Andreas Byskov Sarbo mistede livet.

Mangel på respekt

Fredagens ulykke sætter nu sikkerheden ved cykelløb under lup, og ifølge Lars Dalgas er det ofte en udfordring at få bilister til at respektere skilte og afspærringer.

- Folk har grundlæggende ikke forståelse for, at de skal køre to kilometer henad vejen og så til venstre i stedet for at køre den vej, de havde tænkt. Selv, når de hører, at det drejer sig om cykelløb for børn og unge, er de lidt ligeglade, for de skal jo på genbrugspladsen eller i føtex, siger Lars Dalgas til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag talt med Torben Kristensen, som er formand for Odder Cykel Klub, der arrangerer Tour de Himmelfart. Han ønsker ikke at stille op til interview, men bekræfter, at frivillige og rytterere oplever aggressioner og manglende hensyn fra bilister - både til træning og ved cykelløn.

Tour de Himmelfart er, ifølge Odder Kommune, et af Europas største cykelløb for drenge og piger i alderen 9-18 år. Ikke desto mindre kan Lars Dalgas godt føle, at han taler for døve ører, når han orienterer bilister om, at der er et cykelløb i gang.

- Vi har ingen beføjelser til noget. Vi kan ikke gøre andet end at sige: "Det må du altså ikke". Det er skidefarligt. Det er derfor, politiet har fået vejen ensrettet. Det er politiet, der har gjort det for sikkerheden for ungerne, siger Lars Dalgas til TV2 ØSTJYLLAND.

Ekstraordinært opmærksom

Søndag løb familiecykelløbet, Gudenåløbet, løb af stablen i Randers. Det var i skyggen af fredagens dødsulykke i Odder. Selvom det er et løb i en helt anden skala, var der, ifølge arrangøren, gjort ekstra tanker om sikkerhed.

Omkring 200 mennesker deltager i Gudenåløbet. 21 af de 28 kilometer er helt trafiksikre, da ruten primært løber gennem naturområder. På de syv kilometer på vej står 16 mennesker i gule veste klar til at dæmpe trafikken.

- Vi har ikke lavet noget om, men det er klart, at man skal være ekstraordinært opmærksom. Jeg synes, der er rigtig stor opmærksomhed på sikkerheden, siger arrangøren af Gudenåløbet, Christian Møller.

Christian Møller deler ikke Lars Dalgas' generelle oplevelse af, at bilister ikke respektere skilte og afspærringer..

- Når der er skilte og vores hjælpere har gule veste på, synes jeg, at der er rigtig stor opmærksomhed omkring det, og at bilisterne opfører sig rigtig ansvarligt. Der er ikke nogen der kører med hovedet under armen, siger Christian Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Med døden til følge

Ulykken i Odder har skabt dønninger i cykelsportens verden. Den professionelle cykelrytter Michael Mørkøv kan ikke huske fortilfælde, hvor en bil har forvildet sig ind på ruten til et cykelløb.

Sagen får ham til at sende en opfordring til alle bilister, der møder cyklister ude på vejene:

- Jeg kan kun appellere til alle dem, der sætter sig ud i bilerne. Jeg synes, at de bliver nødt til at vise noget mere hensyn til cyklisterne, siger Michael Mørkøv til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det kan være med døden til at følge at påkøre en gruppe cyklister.

Efter fredagens dødsulykke skrev Danmarks Cykle Union følgende på sin hjemmeside:

"Vores tanker går til alle, der har kendt og holdt af Andreas, og til hans holdkammerater, der har mistet en nær ven. Vi vil altid huske Andreas som den varme og glade unge mand, han var, og vi vil altid bære ham i vores hjerter.

Æret være Andreas’ minde."