Regionrådsformand: Medarbejderne må sige, hvad de vil

- Det er rigtig vigtigt for mig at få sagt helt entydigt til medarbejderne, at de selvfølgelig kan ytre sig. Vi har ytringsfrihed i Region Midtjylland. Det må der aldrig blive sået tvivl om.

Sådan lyder det fra regionrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S), efter at medarbejdersiden i det overordnede samarbejdsudvalg i regionen torsdag forlod et møde i protest mod direktionens ledelsesstil.

Udvandringen skete i forlængelse af, at direktionen mandag fyrede sygehusdirektør Lars Dahl Pedersen og chefsygeplejerske Tove Kristensen.

Nu tidligere chefsygeplejerske Tove Kristensen (arkivbillede). Foto: Region Midtjylland

Da medarbejderne torsdag forlod mødet, var det med en opfordring til direktionen.

- Vi har behov for en tilkendegivelse fra direktionen om, at man som medarbejder kan komme med sit faglige input. Vi er fuldstændig bevidste om, at det er ledelsens ret at hyre og fyre, men måden, det har foregået på, skaber utryghed og usikkerhed for medarbejderne, sagde Anja Laursen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun kritiserer, at medarbejderne blev informeret om afskedigelserne via medierne. Det er 'ikke ordentligt, og det skaber utryghed og usikkerhed.'

Krisemøde fredag

Anders Kühnau har nu indkaldt til krisemøde mellem parterne fredag formiddag.

- Det er en uholdbar situation, at medarbejdersiden forlader et møde i Regions-MEDudvalget. Det har jeg ikke oplevet før. Når jeg har indkaldt til mødet, er det selvfølgelig for, at vi kan kigge fremad, og for at vi kan fortsætte det gode samarbejde, som vi har en tradition for i Region Midtjylland mellem medarbejdere og ledelse, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu tidligere hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen (arkivbillede). Foto: Morten Dueholm - Scanpix

Han vil ikke kommentere de konkrete afskedigelser, fordi det er en ledelsesmæssig beslutning. Men han kan ikke acceptere at være regionsrådsformand i en region, hvor nogen medarbejderne tror, at de ikke må ytre sig.

- Hvis der er nogen, der går rundt og tænker sådan, er det vigtig for mig at få sagt, at der er ytringsfrihed i Region Midtjylland. Det står ikke til diskussion, og det er jeg helt sikker på, at hele regionsrådet bakker op om, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.

Han understreger, at medarbejderne i regionen også skal føle sig trygge ved at deltage i den offentlige debat.

