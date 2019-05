Med livet som indsats i letbanen: Ingen økonomi til hjertestartere

Efter lang tids venten kan passagerer endelig hoppe ombord på Letbanen på stop mellem Grenaa, Aarhus og Odder.

Men personer med dårligt hjerte skal måske lige tænke sig om en ekstra gang, inden de gør brug af den længe ventede bane.

Vi ved, at det redder liv, og det er hvert sekund, der tæller. Og bliver en hjertestarter anvendt, så øger det virkelig chancen for overlevelse. René Korsgaard, Hjerteforeningen Odder

Hvis en passager falder om på et letbanetog, skal medpassagererne nemlig kigge langt efter en hjertestarter. Der er ingen hjertestartere at finde, hverken på stationer eller i togene.

Det er kritisk, hvis man spørger Jette Skive (DF), der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Hun er nemlig kommet med en ti dages forespørgsel på, hvorfor der ikke er opsat hjertestartere i hverken Letbanen eller på stationer.

- Når der sidder et menneske i en letbane, om det så er ham, der styrer banen, eller det er en passager, der falder om, mister bevidstheden og har brug for en hjertestarter, og så har vi det ikke, det er simpelthen bare ikke godt nok og må bare ikke finde sted, siger Jette Skive til TV2 ØSTJYLLAND.

Letbanechauffør fik ildebefindende

Årsagen til forespørgslen fra rådmanden kommer efter, at en chauffør i et letbanetog i lørdags pludselig fik et ildebefindende og måtte have hjælp af andre passagerer på toget. I den forbindelse ledte hjælperne efter en hjertestarter, men kunne ikke finde en. Fordi der ikke findes nogen.

Også hos Hjerteforeningen Odder undrer man sig over, at der ikke allerede fra start er tænkt hjertestartere ind i letbanetogene.

- Problemet ligger måske i de regler, der er for, at man kan lave en letbane, for der burde man tænke hjertestartere ind fra starten, siger René Krongaard, der er næstformand i Hjerteforeningen Odder, til TV2 ØSTJYLLAND.

René Korsgaard fra Hjerteforeningen Odder mener, at folk vil gøre mere brug af hjertestartere, hvis de sidder inde i letbanetog frem for på stationerne.

Han ved nemlig om nogen, hvor stor betydning det har, at der er en hjertestarter i nærheden, hvis uheldet skulle ske, at nogen falder om.

- Vi ved, at det redder liv, og det er hvert sekund, der tæller. Og bliver en hjertestarter anvendt, så øger det virkelig chancen for overlevelse, siger René Krongaard.

Ifølge direktøren for Letbanen er det økonomien, der er grundlæggende forklaring på de ikkeeksisterende hjertestartere i togene.

- Den helt kedelige forklaring er, at der ikke har været sat penge af til det, siger Michael Borre, der er direktør for Aarhus Letbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har haft travlt med så mange andre ting, så nogle gange går der tid mellem, vi får talt sammen. Michael Borre, Letbanedirektør

Både i DSBs tog, i S-tog på Sjælland og på togstationer rundt i hele landet er det muligt at finde hjertestartere. Men selvom letbanedirektøren er positiv over for hjertestartere, kan de altså ikke findes på hverken østjyske letbanestationer eller letbanetog.

- Jeg synes, det er godt med hjertestartere. Det er godt og vigtigt, og det redder liv. Vi har faktisk været i dialog med nogen siden november om at få sponsoreret hjertestartere, siger Michael Borre.

Han fortæller dog, at der endnu ikke er kommet afklaring på, hvem og hvor mange hjertestartere, de kan få sponsoreret.

- Vi har haft travlt med så mange andre ting, så nogle gange går der tid mellem, vi får talt sammen, men grundlæggende handler det om et firma, der mener, de kan finde sponsorer til at sætte hjertestartere op på udvalgte perroner, og de skal først have fundet ud af, om de kan sponsorere det, eller om vi selv skal betale dem.

På Letbanens hovedkvarter hænger der en hjertestarter lige uden for hoveddøren.

Men den forklaring køber rådmand Jette Skive ikke.

- Man kan jo undre sig over, at så simpel en ting som en hjertestarter, der ikke koster alverden, ikke er tænkt ind. Så er vi altså derude, hvor jeg siger 'skraber vi så ikke bunden?'. At ved liv, der vægter økonomien højere, det bryder jeg mig ikke om, siger hun.

Og det er nemlig liv eller død, det handler om, hvis man spørger Hjerteforeningen Odder. De mener heller ikke, det er nok at sætte hjertestartere op på perroner, men at de skal ind i togene, før de kan gøre nytte.

- Statistik viser, at er hjertestarteren til stede, så bliver den også brugt, men skal man løbe efter den eller måske vente til næste station, så er chancen for, at man bruger den, meget lille, siger René Krongaard.

Hurtig hjælp øger chancen for at overleve - Når der sker hjertestop uden for et hospital i Danmark, træder vidner i dag til med livreddende førstehjælp i cirka to ud af tre tilfælde, dog langt oftere i det offentlige rum end i private hjem. - Hvis en person med hjertestop først får hjælp, når ambulanceredderne ankommer, er der tre procent chance for at overleve. - Yder en hjerteløber eller anden såkaldt lægmand hjertelungeredning, inden ambulancen ankommer, stiger overlevelseschancen til 12 pct. - Hvis der også påsættes en hjertestarter og afgives stød inden ambulancens ankomst, kan mere end 50 pct. overleve. Kilde: Region Midtjylland

Selvom både Jette Skive og Hjerteforeningen Odder mener, at det ikke kan gå for hurtigt at få sat hjertestartere op i togene, er letbanedirektøren af en anden holdning:

- Nu kigger vi på det i ro og mag. Jeg ved ikke, om det er mere en hastesituation i dag, end det var i går. Jeg synes, det er godt at få det lavet, men vi vil også godt finde den rigtige løsning, siger direktør Michael Borre.