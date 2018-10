Max sov 17 timer i døgnet: Hans mor gav ham livet tilbage

- Min mor har givet mig livet, og så har hun givet mig livet tilbage. Det er en tak, man ikke kan beskrive med ord. Det er fantastisk og rørende.

For et år siden gik 27-årige Max Greve Nielsen til lægen, fordi, han havde det dårligt. Det viste sig, at han havde en nyresygdom, og en nyrefunktion på kun 20 procent.

- Jeg skulle i dialyse tre gange, og det er hårdt for kroppen. Dialysebehandling er ligesom at løbe et maraton, fortæller Max Greve Nielsen fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Når de fungerer, som de skal – så tænker vi næsten ikke over, vi har dem. Men når der er problemer, så kan det fylde hele ens liv. Vores organer er livsnødvendige for os mennesker, og pludselig kan det ramme os alle.

- Til sidst sov han 17 timer i døgnet. Det er jo frygteligt at se en sådan, fortæller Evy Sønder Christiansen, som er mor til Max.

Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var det, vi gjorde. Det har vi også snakket meget om i familien. Evy Sønder Christiansen, mor til Max.

I to måneder var Max i dialysebehandling. Den 12. april i år skulle han opereres - det samme skulle hans mor. Evy ville nemlig give en af sine raske nyre til sin søn.

- Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var det, vi gjorde. Det har vi også snakket meget om i familien. Hvis det var, vi kunne hjælpe – så var vi tre, der stod klar. Det blev så mig, fortæller Evy Sønder Christiansen.

Max fik en ny nyre af sin mor. De opfordrer alle til at tage stilling til organdonation.

Hver tredje mangler at tage stilling

En ny undersøgelse fra Dansk Center for Organdonation viser, at 65 procent af danskerne har tilkendegivet deres holdning til organdonation. Men hver tredje dansker mangler stadig at tage stilling.

- Det er en gruppe, man ikke har undersøgt nøje i Danmark før, og det er vi ved at undersøge nu, siger Helle Haubro Andersen, centerleder fro Dansk Center for Organdonation.

Tansplanterede i Danmark. Grafik: Dansk Center for Organdonation.

Hun fortæller, at man kan dele gruppen, som ikke har taget stilling, op i to.

- Den ene gruppe har besluttet sig, men er ikke blevet registreret. Den anden gruppe er tvivl. De siger, de har brug for mere viden, eller har brug for at tale med deres familie, før de beslutter sig.

Den 13. oktober er national Organdonationsdag i Danmark – og også i resten af Europa. Der er forskellige arrangementer i hele Danmark, hvor Dansk Center for Organdonation opfordrer danskerne til at tage snakken om organdonation. Så det ikke først er, når uheldet er ude.

- Så får man også en anledning til at tale med sin familie. I dag har vi anledning til at spørge hinanden, om vi har taget stilling til organdonation, siger Helle Haubro Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Foreningen Donaid oplyste folk om organdonation på Sankt Knuds Torv i Aarhus.

Det er vigtigt at tale om organdonation

Dagen handler også om at hylde og anerkende alle organdonorer, og personale på hospitaler og sygehuse.

- Det er også en dag, hvor vi anerkender alle dem, der gør organdonation muligt. Det er pårørende, og personale på hospitalerne, der gør en stor indsats for, at det er lykkedes, siger Helle Haubro Andersen.

Regeringen har fremsat et lovforslag om, at de 15-18-årige skal have mulighed for at blive organdonere. Det skal behandles i Folketinget til november.

374 patienter blev transplanteret med ét eller flere organer i 2017.

- I udgangspunkt tænker jeg, at når man er 15 år, kan man beslutte, om man vil have behandling eller ej. Derfor tænker jeg også, at man godt kan beslutte, om man vil være donor, fortæller Hanne Haubro Andersen.

I forslaget står der også, at hvis man dør, inden man er fyldt 18 år, så skal forældrene stadig tage stilling til organdonation for barnet.

- Det er et vigtigt signal. Og igen er det vigtigt at tale med sine børn om det, siger centerlederen fra Dansk Center for Organdonation.

Folketinget skal også forholde sig til et borgerforslag fra Patientforeningen Organdonation – ja tak! Her foreslår de, at man automatisk bliver organdonor, når man fylder 18 år, og selv skal afmelde det, hvis ikke man ønsker det.

Indtil videre har 57.044 støttet forslaget.

Man kan hjælpe andre til at få et langt og forhåbentligt lykkeligt liv. Det er ikke noget liv at være i dialyse. Det er skrækkeligt. Max Greve Nielsen, Randers.

Kan ikke leve med nyren resten af livet

Max Greve Nielsen fra Randers vil også gerne opfordre alle til at tage stilling til Organdonation.

- Jeg synes ikke, det er oplyst nok. Jeg havde ikke taget stilling til det, og jeg havde ikke tænkt, at man kunne hjælpe andre på den måde. Det tror jeg ikke, man gør, når man i en ung alder har hele livet foran sig, fortæller han og fortsætter.

- Man kan hjælpe andre til at få et langt og forhåbentligt lykkeligt liv. Det er ikke noget liv at være i dialyse. Det er skrækkeligt.

Den nyre han har fået af sin mor, vil han højst sandsynligt ikke kunne bruge resten af livet.

- Hvis jeg skal være realistisk, så kan jeg nok ikke. Mange får jo i så ung en alder to til tre nyrer. Jo flere man får, jo sværere bliver det at finde den næste, siger Max Greve Nielsen.

Men det slår ham ikke ud. Nu handler det om at se positivt på livet og leve i nuet.

- Det tager vi til den tid. Jeg har mod på livet, og det er sådan, det er, fortælle han.

Her kan du se hvilke arrangementer, der er i Østjylland i forbindelse med den nationale Organdonationsdag.