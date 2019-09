Mastodontisk asfaltmaskine på besøg: Skal spare bilister tid

I dag får Aarhus besøg af en tysk gæst, som vejer 50 tons. Den kan reducere CO2-udslippet med mindst 80 procent, og oveni købet sparer den bilisterne tid.

Gæsten er en mastodontisk asfaltfræser, som ubesværet skræller 15 centimeter gammel asfalt af, blander nyt asfalt mens den kører og lægger det med det samme.

- Det er selvfølgelig meget nyt. Tidligere har vi jo varmet alle de her materialer op på vores asfaltfabrikker og kørt dem herud, og her bruger man jo 100 procent genbrug. Man bruger belægningen fuldt ud, og vi reducerer også CO2-udledningen voldsomt, ved at vi ikke skal varme op, fortæller Lars Kim Jørgensen, der er divisionsdirektør hos Arkil, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere måtte vi bruge mindst en hel dag på at fræse det af og køre det hjem på fabrikken og varme det op. Lars Kim Jørgensen, divisionsdirektør hos Arkil

Sparer bilister tid

Han fortæller, at metoden kan spare bilisterne tid, fordi asfaltfræseren lægger den nye asfalt på med det samme. Det betyder, at bilisterne kan få lov til at køre med det samme, og man sparer kørslen frem og tilbage for at varme asfalten op.

- Tidligere måtte vi bruge mindst en hel dag på at fræse det af og køre det hjem på fabrikken og varme det op. Vi kunne ikke bruge så meget af det igen – vi genbrugte 30 procent af det. Her bruger vi 100 procent, siger, Lars Kim Jørgensen.

Metoden er ikke kun hurtig - Den er også yderst skånsom for miljøet. Faktisk kan den reducere CO2-udslippet ved asfaltarbejde med mindst 80 procent.

- Teknologien har et kæmpe potentiale til både at skåne miljøet og effektivisere en central driftsopgave. Vi har set succesfulde tests andre steder i Europa og i USA, og derfor tøver vi ikke med at kaste os ud i forsøget som den første kommune i Danmark, siger Bünyamin Simsek, der rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Lars Kim Jørgensen fortæller, at asfaltfræseren genbruger belægningen.

Forsøget foregår i Årslev

Forsøget med asfaltfræseren foregår på en cirka to kilometer lang strækning på Silkeborgvej ved Hotel Årslev Kro. Arkil har allerede testet maskinen på et lukket anlæg i Hasselager.

Vi skal være sikre på, at der er et marked for det, før vi investerer i det. Lars Kim Jørgensen, divisionsdirektør hos Arkil

Per Christensen, der er afdelingsleder ved Vejdrift i Aarhus Kommune fortæller, at det kræver, der er flere, der gerne vil investere i metoden.

- Vi vil da sikkert have nogle strækninger, hvor det kunne være relevant og køre med sådan en maskine. Det er jeg ret overbevist om, men maskinen har en kapacitet, så det kræver, der er mange andre end os, der ser potentiale i det her, siger Per Christensen.

Foreløbig testes maskinen på Silkeborgvej ved Hotel Årslev Kro, men håbet er, at alle i landet fremover kan drage nytte af metoden.

- Nu går vi hjem og regner på det. Vi får en helt masse erfaringstal ud af det her, og det går vi hjem og regner på, så vurderer vi, om der er et marked for det, og om der er en økonomi i det, siger Lars Kim Jørgensen.

Ifølge Per Christensen, der er afdelingsleder ved Vejdrift i Aarhus Kommune, bliver maskinen brugt i USA, men det er noget helt nyt i Europa.

