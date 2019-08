Massive mængder regn skader lokal håndboldklub

De store mængder regn, der natten til søndag ramte Skanderborg, gav ikke kun våde fødder for byens mange festivalgæster. Også hos Skanderborg Håndbold gav vandmængderne problemer.

Deres opvisningsbane i Fælleden blev nemlig ramt af vandskade, efter at presset på porten til hallen blev for stort.

Leder efter andre haller

Det betyder, at man er nødsaget til at rykke alle kampe til andre haller i kommunen.

- Vi skal have et overblik over, hvor lang tid det tager at tørre halgulvet og sætte nyt gummigulv på. Men vi skal afvikle de kampe, vi skal afvikle, siger formanden for Skanderborg Håndbold, Jens Christensen.

Han garanterer at alle kampe, der skulle have været spillet i hallen, bliver spiller uanset hvad, og leder lige netop nu efter andre alternative haller.

Jens Christensen, formand for Skanderborg Håndbold, leder i øjeblikket efter alternative haller, så alle planlagte kampe kan blive spillet. Foto: Skanderborg Fælled

Advarede mod vandskader

Jens Christensen ærgrer sig over vandskaden. Allerede ved byggeriets begyndelse, frygtede han for, at det kunne ske:

- Da byggeriet begyndte, advarede jeg mod, at det kunne blive et problem med vand udefra, fordi hallen ligger i en form for kælder. Men de mente, at man kunne klare det med en rist, siger Jens Christensen.

Sker ikke igen

Driftschefen for Fælleden, Mikkel Bendixen, var ikke ansat under byggeriet, og kan derfor ikke kommentere på, om der blev advaret mod vandskader, men forsikrer om at skaden nu bliver udbedret.

- Vi skal i samråd med bygherren finde ud af, hvordan vi sikrer, at det ikke sker igen, siger Mikkel Bendixen.

Han kan endnu ikke give et kvalificeret bud på, hvornår banerne igen er klar til harpiks og håndbolde.

Driftsafdelingen hos Fælleden skal nu i samarbejde med bygherren finde ud af, hvordan de kan sikre hallen mod fremtidige vandskader. Foto: TV2 Østjylland