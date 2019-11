Massiv regn lukker golfbaner - men her holder de sig oven vande

Flere skybrud, timevis af silende regn, oversvømmede marker og gader har været karakteristisk for dette efterår.

Nu har efteråret 2019 nået rekorden som det vådeste efterår nogensinde, og det kan mærkes ude på golfbanerne.

Aarhus Golf Club har været lukket på grund af regn.

Skanderborg Golf Klub det samme, og i Hammel Golf Klub kan man i disse dage kun tilgå halvdelen af hullerne.

Kim Nielsen fra Brabrand spiller normalt i Hammel, men det er nu engang sjovest at spille 18 huller, som han siger.

- Det har været et forfærdeligt efterår, og det har ikke været særlig sjovt at spille golf. Vi har gjort det alligevel, men det har ikke været godt. Jeg har spillet golf i ti år, og jeg kan ikke huske, det har været så slemt, siger Kim Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nogle baner kan klare regnen

Det er dog ikke alle baner, der lukker ned på grund af regnen.

På Søhøjlandet Golfs baner ved Gjern kan man stadig spille løs, da banerne ligger på en mere sandet undergrund, hvilket gør, at vandet synker bedre end mange andre steder.

Det har fået Kim Nielsen til at tage turen fra Brabrand.

- Det er skønt, at der er et sted, hvor vi kan spille hele vinteren igennem. Den her bane kan virkelig tåle noget vand i modsætning til mange af de andre baner omkring Aarhus, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Og han er ikke den eneste, som drager mod Søhøjlandet, når regnen truer.

- I perioden fra midt i oktober og frem til banernes normale åbningstid den 1. april, der har vi travlt. Jeg vil ikke sige, jeg er ovenud tilfreds med regnvejret, for det rammer også vores bane, men det giver os flere gæster, end vi normalt ville have, så det er jeg glad for, siger Jan Rasmussen, der er direktør og ejer af Søhøjlandet Golf, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jan Rasmussen er glad for de mange mennesker på hans baner i de mørke måneder.