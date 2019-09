Massiv politikontrol i bydel: 261 fartbøder og 33 klip

Mange bilister i det vestlige Aarhus fik torsdag en ærgerlig hilsen fra politiet. Her havde Færdselspolitiet i Østjylland, lokalpolitiet i Aarhus Vest og Motorstyrelsen nemlig sat alle sejl ind for at fange hensynsløse bilister.

Jeg synes, det er enormt trist. Hvert år bliver der slået folk ihjel, fordi bilister er uopmærksomme. Amrik Sing Chadha, politikommissær, Østjyllands Politi

Den massive indsats resulterede i hele 261 fartbøder, 33 klip i kørekortet, en betinget frakendelse af kørekortet og en enkelt ubetinget frakendelse af kørekortet.

Læs også Lovbrud fanget på video: Børn har frit spil i østjyske kiosker

- Vi skal sætte dem ud af spil, der ikke kan finde ud af at følge reglerne. Der er en tendens til en noget anderledes færdselskultur i området. Vi får mange borgerhenvendelser, og det er et område, vi bliver nødt til at holde særligt øje med, siger politikommissær fra Østjyllands Politi, Amrik Sing Chadha til TV2 ØSTJYLLAND.

En bilist kørte 121 km/t på Silkeborgvej v. Regenburgsgade, hvor fartgrænsen er 50 km/t. Han fik en ubetinget frakendelse af kørekortet. Foto: Østjyllands Politi

En mand kørte f.eks. 121 km/t på en vej, hvor hastighedsgrænsen var 50 km/t. Bilisten tog med det samme kontakt til medarbejderen i fotovognen for at høre, om han ville få et klip i kørekortet.

Medarbejderen svarede, at hvis bilisten skulle have et klip, krævede det jo, at man havde et kørekort. Og det ville han ikke længere have efter den store fartoverskridelse.

Læs også Indsats i Aarhus V: Stak af fra politiet og fik klip i kørekortet

28 brugte håndholdt mobil

Politiet var i området fra 14.00-20.30. Ud over de mange fartovertrædelser snuppede politiet også 28, der brugte håndholdt mobiltelefon, 17 bilister uden sele og otte, der kørte over for rødt.

Jeg kan slet ikke forstå dem, der skriver sms’er eller går på sociale medier, imens de kører bil. Det begriber jeg simpelthen ikke. Amrik Sing Chadha, politikommissær, Østjyllands Politi

I tirsdags trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at man nu får et klip i kørekortet for at bruge håndholdt mobiltelefon. Og det skræmmer politikommissæren, at så mange stadig ikke har forstået budskabet.

Læs også I dag skærpes straffen for at køre bil med håndholdt mobil markant

- Jeg synes, det er enormt trist. Hvert år bliver der slået folk ihjel, fordi bilister er uopmærksomme. Der er ingen telefonopkald, der er så vigtige, at det ikke kan vente. Og jeg kan slet ikke forstå dem, der skriver sms’er eller går på sociale medier, imens de kører bil. Det begriber jeg simpelthen ikke, siger Amrik Singh Chadha til TV2 ØSTJYLLAND.