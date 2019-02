Stor politiudrykning til masseslagsmål ved Bazar Vest

Onsdag eftermiddag opstod der masseslagsmål ved Bazar Vest i det vestlige Aarhus.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har fået en anmeldelse om et større slagsmål ved Bazar Vest klokken 15.14. En person er kommet lettere til skade, siger presseansvarlig ved politiet, Lotte Fisker Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Seks personer blev efterfølgende anholdt, oplyser politiet endvidere på Twitter.

Østjyllands Politi er fortsat tilstede i området omkring Bazar Vest. Vi har anholdt seks personer. Pt. ro i området.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) February 20, 2019

Østjyllands Politi kan hverken be- eller afkræfte, at slagsmålet var mellem to grupperinger, som i den seneste tid har været involveret i flere andre slagsmål Aarhus.

- Der er ikke noget, der tyder på, at det har relation til den konflikt, vi har skrevet om den seneste tid, fortæller presseansvarlig Lotte Fisker Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Slagsmålet er klokken 16.30 blevet opløst, men politiet er massivt til stede i området nu og resten af natten.

Der blev indført en visitationszone i det nordvestlige Aarhus den 17. februar 2019

Bazar Vest ligger godt en kilometer fra den visitationszone, som politiet mandag indførte i det nordvestlige Aarhus.

Visitationszonen er indført, fordi politiet på det seneste har oplevet 6-8 sammenstød mellem nogle grupper, der slås om hashmarkedet i Aarhus.

Bazar Vest ligger ikke inde i den visitationszone, som politiet har indført.