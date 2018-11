Masser af sol og bidende kulde venter

Efter en weekend med gråt og trist vejr venter der lidt mere af solens lys.

Masser af ultraviolette stråler kan altså hentes udenfor de næste par dage, men når skyerne er væk, kan de heller ikke holde varmen nede, hvor vi kan glæde os over den.

Derfor kan man mange steder i det østjyske forvente frostgrader fra morgenstunden.

- Fra morgenstunden er der risiko for rimglatte veje og måske noget rimtåge, der kan genere, indtil solen kommer op ved ottetiden og fjerner det, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret

Heldigvis blæser det ikke, så det er en flot dag at være ude i. Solen går ned ved 16-tiden, temperaturene dykker igen Per Christiansen, TV 2 Vejret

Nogle steder lokalt kan temperaturen nå et par solide grader ned under frysepunktet i den tidlige morgen, og selvom solen trækker temperaturen lidt op, når den viser sig, så bliver det altså ikke varmere end to små grader på fastlandet.

- Heldigvis blæser det ikke, så det er en flot dag at være ude i. Solen går ned ved 16-tiden, temperaturene dykker igen, siger Per Christiansen.

Femdøgnsprognosen Foto: TV 2 Vejret

De kommende nætter kan man forvente frostgrader, så om morgenen kan det være godt givet ud at stå et par minutter tidligere op og affroste bilruden.

Selvom det ser behageligt ud, når man kigger ud ad vinduet, skal man nok alligevel tage vinterjakken på.