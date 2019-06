Maskerede hjemmerøvere truede med knive

Bevæbnet med knive lykkedes det onsdag aften for to maskerede hjemmerøvere at true sig til et beløb i kontanter under et hjemmerøveri på Djursland.

De to mænd ringede omkring kl. 19.45 på hos en 28-årig mand på Nordre Ringvej i Ryomgård.

Læs også 'Årgang 0'-stjerner er blevet studenter

Da den 28-årige åbnede døren til sit hjem, skubbede de to gerningsmænd ham ind i stuen og forlangte at få alle hans penge.

Den 28-årige gav dem nogle få kontanter, som han havde liggende, hvorefter mændene stak af fra stedet. Ingen kom til skade i forbindelse med hjemmerøveriet.

Hjemmerøveriet fandt sted på Nordre Ringvej i Ryomgård. Foto: Google Street View

Ingen er anholdt

Mindre end en halv time senere - klokken 20.13 - anmeldte den 28-årige mand røveriet til politiet. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport i dag, torsdag.

Læs også Kæmpevindmøller på vej: Borgere frygter at blive syge

Det er endnu ikke lykkedes at anholde gerningsmændene. Derfor vil politiet meget gerne tale med personer, der har informationer i sagen.

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.