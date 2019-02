Martin Spelmann forlader AGF

Midtbanespilleren Martin Spelmann har trukket i AGF-trøjen for sidste gang.

I stedet skal hun nu spille i norsk fodbold, hvor Strømsgodset har givet ham en kontrakt.

- Martin har ikke fået den spilletid en mand med hans alder og ambitioner gerne vil have. Og efter en opstart, hvor han har været ramt af småskader, har han måtte se sig et stykke fra startopstillingen. Så vi er nu nået frem til en løsning, hvor Martin har fået mulighed for at søge spilletid i en god klub, fortæller sportschef i AGF Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Martin Spelmanns kontrakt med AGF stod til at udløbe denne sommer.

Martin Spelmann nåede at spille 79 kampe for AGF.

Trænerens tidligere klub

Men nu skal han i stedet tørne ud for Strømsgodset, der tidligere har haft den nuværende AGF-træner, David Nielsen, som cheftræner.

Og det er naturligvis en oplevelse, som midtbanespilleren glæder sig til.

- Jeg kender flere i norsk fodbold, som jeg har talt med på forhånd, og jeg har en virkelig god mavefornemmelse for klubben. På nær sidste sæson har Strømsgodset været et tophold i ligaen og har spillet europæisk i flere sæsoner, så det er en klub med succes, siger han og fortsætter:

- Det er en også klub - og det har jeg allerede mærket i dag - med en stor kærlighed fra byen og fansene, og modtagelsen af mig har været varm og overvældende. Så jeg er glad og ser nu frem til at tage hul på nyt kapitel i mit fodboldliv

