Martin indfører hilsepligt i Holme: Vi skal komme hinanden ved

Der findes to overordnede grupper: Dem, der hilser, og dem, der ikke hilser. Dem, der straks er henne for at byde den nye nabo velkommen med lidt bagværk, og dem, der går direkte mod hoveddøren efter arbejde uden at hilse på naboen, der er ved at klippe hækken. Og så er der dem, der er midtimellem.

Hver gang folk ser mig, så hilser de nærmest to gange nu med et stort smil. Martin Ahler, tilflytter, Holme

I Holme har folk ikke rigtig hilst særlig meget på hinanden. Det kan Martin Ahler, der lige er flyttet til byen, godt mærke. Han er flyttet fra midtbyen i Aarhus, hvor han var vant til at hilse på mennesker omkring sig hele tiden og havde et stort netværk. Men han lagde hurtigt mærke til, at det ikke var helt på samme måde i Holme.

Martin Ahler vil have, at folk hilser mere på hinanden.

- Som fremmed var der ikke nogen, der hilste på en. Jeg oplever helt generelt, at folk er en smule afvisende, går og kigger ned i jorden eller vender ryggen til. Man stopper ikke op, eller får øjenkontakt og anerkender hinanden, som jeg ellers synes, man bør gøre, siger Martin Ahler.

Jeg ville føle mig mere tryg og velkommen, hvis folk også gad at hilse på mig. Måske bliver det bedre, når skiltene kommer op. Man har i hvert fald lov at håbe. Shiyan Tufek, reklame- og avisomdeler, Holme

At hilse eller ikke at hilse

Martin Ahler følte, at han måtte gøre noget for at løse det, og inden længe fik han en idé, der inkluderede pap og printer; Han ville skabe plakater med et godt sommerbudskab, der skulle indebære en hilsepligt, som skulle stå og minde folk om at hilse på hinanden på nogle udvalgte veje i Holme. Han gik straks i gang med at lave en prototype.

Sådan ser et af skiltene ud.

- Martin ringede op og sagde, at han til grundejerforeningens næste generalforsamling havde et punkt under ”eventuelt” på programmet, han gerne ville vende. Det var jo spændende at se, hvad var, siger Kasra Xainali-Gill, formanden for grundejerforeningen.

Martin Ahler fremlagde sin idé på generalforsamlingen og hev plakat-prototypen frem, hvor der stod det varme budskab: ”Du kører nu ind i et område med hilsepligt. God sommer!”. Folk var meget positivt overraskede over ”den nye tilflytters” stærke initiativ.

De har efterfølgende sendt sms’er, skrevet facebookbeskeder og banket på min hoveddør for at fortælle mig, at de synes, det er en skøn idé. Martin Ahler, tilflytter, Holme

- Han var velforberedt, og der var stor opbakning. Grundejerforeningen består af en masse nye tilflytter, men også af nogle, der har boet her siden 1970’erne. Derfor var det et friskt pust, Martin kom med. Det blev mødt med klapsalver, siger formand for grundejerforeningen, Kasra Xainali-Gill.

Der er sat flere skilte op på forskellige veje i Holme.

Bestyrelsen støttede økonomisk op om projektet, men Martin Ahler lavede selv plakaterne.

- Jeg er glad for, at der er så stor opbakning. De synes, det er en sjov idé og sommergimmick, der gør, at vi kan ruske lidt op i hinanden. De har efterfølgende sendt sms’er, skrevet facebookbeskeder og banket på min hoveddør for at fortælle mig, at de synes, det er en skøn idé, siger Martin Ahler.

Sig hej til postbuddet

Det er ikke kun Martin Ahler, der har savnet lidt interaktion. Også Shiyan Tufek, der er reklame- og avisomdeler i Holme fortæller, at han aldrig er blevet hilst på. Det på trods af, at han hilser på folk, hvis han opdager, at folk er hjemme. Nogle nikker tilbage og andre har ignoreret ham.

- Jeg er nødt til at tage initiativet. Jeg ville føle mig mere tryg og velkommen, hvis folk også gad at hilse på mig. Måske bliver det bedre, når skiltene kommer op. Man har i hvert fald lov at håbe, siger han.

Avisomdeleren, Shiyan Tufek, håber, at beboerne vil hilse noget mere på ham, når han aflevere deres reklamer og aviser.

Martin Ahler fortæller, at han diskuterede meget med familien, om han overhovedet skulle prøve at gøre noget ved situationen. Han ville nemlig ikke have, at folk følte sig angrebet, eller at man ”skulle hilse hinanden halvt ihjel”. Han er sikker på, at de fleste faktisk gerne vil komme hinanden ved, og at det ikke har været med vilje, hvis man har fremstået som afvisende eller negativ.

Nu letter folk på hatten

Han tror, at det danske samfund har gjort, at vi er blevet mindre gæstfrie, fordi vi har nok i vores eget, og der sker nok i egen biks. Men det, synes han, at vi må prøve at gøre op med. Han synes, at der i virkeligheden også bør stilles plakater ved den dansk-tyske grænse og ikke kun i Holme.

Jeg oplever helt generelt, at folk er en smule afvisende, går og kigger ned i jorden eller vender ryggen til. Martin Ahler, tilflytter, Holme

- Jeg tror på, det kommer til at have en indflydelse på vores nabolag. Jeg kan i hvert fald allerede selv mærke en forskel. Hver gang folk ser mig, så hilser de nærmest to gange nu med et stort smil, og det, synes jeg, er skønt. Når jeg står ude i haven, sker det også, at folk kører forbi mig, dytter og letter på hatten, mens de råber: ”Har du nu set, at jeg har hilst på dig” med et blink i øjet. Så det virker som om, at stemningen i nabolaget er blevet lidt lettere, gladere og sjovere, end det var før, siger han.

Det tyder på, at Martins initiativ virker - her hilser en mand på vores fotograf.

Det er planen, at plakaterne skal stå i nabolaget i seks uger. Plakaterne står på forskellige veje, som dækker 75 husstande. Der er påbud om, at alle skal hilse på alle – også dem, der blot kører igennem byen. Martin Ahler håber, at projektet kan inspirere andre nabolag til at indføre samme hilsepligt.

