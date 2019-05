Martin har produceret slik i 7 år: - Jeg er lidt træt af skumbananer

Forestil dig at være omgivet af chokolade, lakrids og vingummier hver eneste dag, når du går på arbejde. Sådan er hverdagen for medarbejderne hos slikproducenten Carletti A/S i Skødstrup.

Hver dag er de med til at producere alt fra skumbananer til finsk saltlakrids.

Skumbananerne kører på samlebånd hos Skødstrup-virksomheden Carletti.

De seneste syv år har Martin Hansen arbejdet som industrioperatør i firmaet. Han har fået den heldige tjans at producere skumbananer i massevis.

- Vores job starter ovre ved båndet, hvor vi skal holde øje med alle mulige maskiner. Engang imellem står jeg også selv og supplerer, siger Martin Hansen til TV2 ØSTJYLLAND. Han er med til producere flere tusinde skumbananer om dagen, men oplever langt fra jobbet som ensformigt.

- Der er ikke nogen dage, der er ens, selvom man måske skulle tro det. Her i morges havde jeg et problem med en arm på en maskine, som ikke fungerede. Så skulle jeg ordne den. Og har man en rolig dag som i dag, så går vi jo også og hygger os, siger han.

Udover chokolade producerer Carletti tonsvis af vingummier, skum og lakrids.

Spiser ikke meget slik

Selve dét at være omgivet af slik dagen lang, har Martin Hansen ikke noget problem med.

- Vi spiser faktisk ikke så meget slik, fortæller han.

- Men jeg er lidt træt af skumbananer nu.

Produktionen af slik hos Carletti er i høj grad styret af robotter.

Tankvogne med chokolade

Hos Carletti A/S producerer de årligt 10.000 tons slik, og de bruger ligeså mange råvarer. Hvert år bruger de omkring 5.000 tons chokolade og 4.000 tons sukker og glukose til at fremstille de mange slikprodukter.

- En tankvogn med har 24-25 tons chokolade, dem får vi 250 stykker af om året. Så det er mange tanke med chokolade, siger marketingschef for Carletti A/S, Katrine Tuelstrup.

Snart går sæsonen for karameller til sidste skoledag ind.

- Vores Big Ben karameller er meget aktuelle lige nu. Vi sælger over 400 tons karameller og en stor del af dem er til sidste skoledag, forklarer marketingschefen.

Morten Rasmussen har produceret slik i 40 år. Han har både lavet chokolade, bolsjer og karameller. Og han planlægger at blive ved til han bliver 70 år.