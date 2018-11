Markant stigning i tilskadekomne i østjyske trafikulykker

Selvom der på landsplan er færre, der kommer til skade i trafikulykker, er tendensen det modsatte i Østjylland. De seneste fem år er der ifølge en ny rapport fra Vejdirektoratet sket 24 procent flere ulykker med tilskadekomne i Østjyllands Politikreds.

- Det springer mig i øjnene, at der har været en markant stigning i dræbte og tilskadekomne i forhold til sidste år, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder i Vejdirektoratet til TV2 ØSTJYLLAND.

I grafikken her kan man se udviklingen for dræbte og tilskadekomne i trafikulykker i Østjyllands Politikreds. Foto: Vejdirektoratet

I 2013 var der 333 tilskadekomne i Østjyllands Politikreds, og sidste år var det steget til i alt 413. Også antallet af alvorlige ulykker er steget kraftigt. I 2017 var der 45 flere ulykker med alvorligt tilskadekomne sammenlignet med i 2013. Den slags ulykker sker primært på landevejene.

- På landet er der flere af de alvorlige ulykker, hvor folk bliver dræbt. Her er der typisk høj fart og frontalkollisioner, og i byerne er der lavere fart, og ulykkerne er ofte mindre alvorlige, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Her kan man se hvor mange trafikulykker, der sker i hver enkelt kommune. Foto: Vejdirektoratet

Flere ulykker blandt cyklister

En anden skidt tendens i Østjylland er, at der er en større andel af dræbte og tilskadekomne på cykel, end på landsplan. I Østjyllands Politikreds er 28 procent af de dræbte og tilskadekomne cyklister – på landsplan er tallet 24 procent.

- Hvis en cyklist er involveret i en ulykke i byen, kan det have fatale konsekvenser for cyklisten, selvom det sker med lav fart. Det er et typisk storbyfænomen, og det er også derfor, man ser det i Østjyllands Politikreds, hvor Aarhus ligger, siger Marianne Foldberg Steffensen.

Grafikken viser andelen af dræbte og tilskadekomne fordelt på transportmiddel i Østjyllands Politikreds i år 2017. Foto: Vejdirektoratet