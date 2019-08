Marie tør godt være VIP-gæst: - Jeg har gået rundt som en zombie

- Uden musikken ville jeg have svært ved at hive mig selv ud af de depressive og mørke tanker.

Marie Frausing fra Trustrup kæmper med angst og depression og har været gennem et mangeårigt forløb i psykiatrien.

Hun er også en af omkring 400 VIP-gæster ved "Musikfestival For Mangfoldighed", der lørdag afholdes i Kolind Byhallen i Syddjurs Kommune. Her er fællesskabet i fokus.

Musik for mental sundhed

Det er første gang, festivalen løber af stablen, og alle gæster er særligt inviterede, og så er der i sagens natur tale om en VIP-fest, mener arrangøren, det sociale værested Kafé Kolind.

Kafé Kolind har et projekt, der hedder ”Musik til fremme af mental sundhed”. Musikprojektets mål er at øge den mentale sundhed for gæsterne i caféen, og at musik er godt for tankerne, kan Marie Frausing skrive under på.

- Musikken holder mig fra at være destruktiv over for mig selv og måske opsøge nogle dårlige bekendtskaber, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Marie Frausing blev første gang indlagt på psykiatrisk afdeling i 2005, og i mange var hun efter eget udsagn stærkt overmedicineret.

- Jeg har gået rundt som en zombie i flere år. Jeg har ikke kunnet mærke noget, siger hun.

Du bliver glad i låget af musik. Leder af Café Kolind, Bente Fogh Møller, er ikke i tvivl om musikkens positive effekter.

En kæmpe gave

I dag deltager Marie Frausing i musikundervisning på Kafé Kolind og er med i to bands.

- Jeg har altid haft en drøm om at kunne deltage i musikundervisning, men jeg har ikke haft modet til det på grund af angsten. Det har været en kæmpe gave at komme med i det her for mig, for jeg har virkelig taget et skridt som får meget stor betydning, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Her har vi en rigtig god underviser, som gør, at vi allesammen føler os lyttet til og set. Der bliver virkelig taget sig godt af alle, og det gør, at vi allesammen har lyst til at møde op og gøre vores bedste.

Der er lørdag skruet godt op for musikken i Kolind Byhallen.

En vigtig indgang

Leder af Café Kolind, Bente Fogh Møller, vil med festivalen skabe en ramme for, at sociale fællesskaber kan dannes. I den sammenhæng er musik en rigtig god døråbner, mener hun.

- Hvis man sidder og hører god musik, bliver man glad, og man får et personligt overskud og får lyst til at snakke med dem, man sætter sig ved siden af. Det kan være den første indgang til at skabe en relation til andre mennesker, siger Bente Fogh Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Musik - og ikke mindst fællesskabet omkring musikken - kan eksempelvis hjælpe mennesker, der slås med angst og ensomhed.

- Du bliver glad i låget af musik. Man kender det fra sig selv. Vågner man en efterårsdag, og det regner og er mørkt, så har man ikke lyst til at stå op, men sætter man noget rigtig god musik på, bliver man glad, og det bliver meget lettere at komme op og komme ud, lyder det fra Bente Fogh Møller

Udover musik byder "Musikfestival For Mangfoldighed" også på gratis forplejning og foredrag med Søren Ryge og Lotte Heise. Deltagerne til festivalen kommer fra hele Djursland.

Smilet er kommet tilbage. Godt for dig, Marie!