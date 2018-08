Marie skiftede karrieren i København ud med Gylling: - Det var et familiesats

Mere tid, bedre rum og et liv på landet. Det var det, der stod på familien Tefre-Borchmanns ønskeliste.

Parret Marie Tefre og Casper Borchmand og deres tre børn skiftede villalejligheden i København ud med et nedlagt landbrug i Gylling syd for Odder for knap to år siden.

- Vi flyttede, fordi vi kort og godt ville noget andet med vores familieliv. Vi var glad for job, skole og institutioner. Men vi ville noget andet, vi ikke kunne få i København, siger Marie Tefre.

Parret, der nu har tre sønner på henholdsvis otte, fem og to år, ville gerne have en større bolig med en have, der både kunne rumme drengenes fodboldspil og nogle dyr. Der skulle også være plads til at dyrke noget - til at kunne udleve nogle drømme.

Men der var også en anden vigtig faktor for familiens flytning. Efter de begge havde karrierer som embedsmænd i forskellige ministerier i København, skulle der ske noget andet.

Antallet af folk, der flytter fra København til Østjylland er steget 20 procent i løbet af 10 år.

- Vi ville gerne arbejde mindre. Vi ville gerne have den økonomiske og tidsmæssige frihed til andet, for eksempel til at gå på deltid, siger Marie Tefre, og fortsætter:

- Arbejdskulturen er meget anderledes der, hvor vi arbejdede. Man holder aldrig rigtig fri. Det er både aften og weekend, der er korrespondance, siger Marie Tefre, der i dag arbejde i Teknik og Miljøafdelingen i Horsens Kommune.

Fik travlt med at pakke sammen

Ejendommen i København blev solgt på kun 10 dage. Derfor fik familien pludselig travlt med at pakke sammen og finde et sted at bo i Jylland. De havde set sig varme på Østjylland.

EKSPERT: Skal forsvare beslutningen Helle Dalsgaard Pedersen, er erhvervs-PHD-studerende ved Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Dania. Hun forsker i fra- og tilflytning blandt yngre voksne. Hun fortæller, at flere skal forsvare beslutningen om at flytte væk fra omgangskredsen i København.



- Der er noget stigmatisering i at skulle tilbage. Man har forladt det af en årsag. Mange har lidt en fordom om, at dem, der ikke har været ude er en smule bagefter, og så har man ikke lyst til at sætte sig i den bås, siger Helle Dalsgaard Pedersen.



- Der er en tendens i samfundsretorikken. Vi diskuterer, hvad er det gode liv og hvilke værdier er godt for vores børn. Det kan være det at leve væk fra storbyen, væk fra stress og jag, tæt på naturen og uden bil-os uden for vinduerne, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Så manglede de også at finde nogle nye job. Marie Tefre lægger ikke skjul på, at der var meget på spil, da familien skulle flytte.

- Det var et familiesats at rykke to børn op med netværk og sige to gode jobs op. Vi kendte ikke Gylling. Det er endnu større sats, hvordan er det nye, man flytter ind i, er, siger Marie Tefre.

Familien drømte om at bo på landet i en mindre by. Men det var samtidigt vigtigt, at det var et lokalsamfund med masser af liv, som de skulle leve i.

Flere flytter til Østjylland I 2017 var der 2306 personer, som flyttede fra København til Østjylland. Det er 20 procent flere end for 10 år siden.



Der er stadig flere folk, der flytter til København fra Østjylland, end den anden vej. Men gabet bliver mindre. I 2007 fra nettofraflytningen fra Østjylland til København på 1025 personer. Men dette tal er nu faldet. I 2017 var nettofraflytningen på 813 personer.



Kilde: Danmarks Statistik

Valget faldt på et nedlagt landbrug i Gylling. Huset levede op til de krav som familien havde. Det var i pendleafstand til de større byer. Byen var ikke for stor, men havde stadig masser af aktiviteter. Der var en dagligvarebutik og en lille skole.

- I forhold til hvor mange indbyggere, der er, så er der sindssyg mange foreninger, siger Marie Tefre.

Marie og hendes mand Casper har engageret sig i lokalsamfundet i Gylling. De har været med til at arrangere den tre dage lange byfest. Marie er med i lokalrådet, og Casper er med i den lokale fodboldklub.

Familien er faldet til i Gylling. Marie Tefre og kæresten er blevet udnævnt som tilflytningsambassadører. Men efter knap to år er familien stadig ikke kommet helt på plads fysisk. De har istandsat det gamle stuehus, og været udfordret af nogle skader til sidst i processen.

- Vi har levet fem mand, en hamster og et trommesæt i et rum. Vores ting har været pakket ned i to år nu. Det bliver rart at kunne lukke en dør og komme på plads og få energi til det, vi gerne vil, siger Marie Tefre.