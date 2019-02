19-årige Maria Mejse vil kæmpe for sin fremtid i EU

Mange 19-årige tager et sabbatår, hvor de rejser jorden rundt og forelsker sig i udenlandske mænd til full moon partys. Andre arbejder eller begynder på en uddannelse i Danmark.

Maria Mejse Mortensen fra Silkeborg gør ingen af delene.

Hun satser på at skulle være medlem af Europaparlamentet efter næste valg den 26. maj 2019.

Det kan godt være, at jeg kun er 19 år, men jeg vil enormt gerne tage ansvar for min fremtid og vores alle sammens fremtid. Maria Mejse Mortensen, Kandidat til Europaparlementsvalget.

Hun stiller op for Radikale Venstre og er med sine 19 år Danmarks yngste kandidat. Det er dog ikke noget, hun ser som en svaghed - tværtimod.

- Det kan godt være, at jeg kun er 19 år, men jeg vil enormt gerne tage ansvar for min fremtid og vores alle sammens fremtid – den klode, vi bor på, og som vi skal give videre til de fremtidige generationer, siger Maria Mejse Mortensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kæmper for klimaet

Hun blev medlem af Radikal Ungdom som 16-årig, da hun gik i 1.G.

- Jeg var sur, 16 år og ville gerne lave ting om. Jeg synes, at for meget kommer til at handle om burkaforbud og Støjberg-kage, i stedet for det der er vigtigt, siger hun.

Inger Støjbergs kage-billede på Facebook, der gik Danmark rundt, kan du se herunder.

Maria Mejse Mortensens mærkesag er klimapolitik, og netop derfor vil hun gerne arbejde i EU i stedet for i Folketinget.

Klimaproblemer kender ikke grænser. CO2 ved ikke, hvor Danmark er. Problemer, der ikke kender grænser, skal løses på tværs af grænser. Maria Mejse Mortensen, Kandidat til Europaparlementsvalget.

- Klimaproblemer kender ikke grænser. CO2 ved ikke, hvor Danmark er. Problemer, der ikke kender grænser, skal løses på tværs af grænser, og der mener jeg, at EU er det rette sted, siger Maria Mejse Mortensen og tilføjer:

- Vi kan meget i Danmark, men vi kan mere, når vi alle sammen står sammen.

- De fleste EU-kandidater er mænd

Til dagligt bor hun sammen med sin mor, lillesøster og papfar i Silkeborg, og hun er opmærksom på, at hun ikke ved alt om politik og har brug for at lære meget.

- Jamen der skal da nok komme overraskelser, men så længe jeg er klar på at lære og er open mindet, tror jeg ikke, det er noget problem, siger Maria Mejse Mortensen.

- Jeg synes, det er enormt fedt - en fed mulighed. Det er min generation, der kommer til at stå med de største udfordringer, og de fleste EU-kandidater er mænd i 40’erne eller derop af, så det er fedt, at der kommer flere unge og kvinder på banen, siger hun.