Manglende brandsikkerhed vækker forargelse: - Det er forfærdeligt

Tre ud af fire plejeboliger har ikke sprinkleranlæg, selvom de ifølge loven skal have det.

Det viser en ny landsundersøgelse lavet i kølvandet på branden på Plejecenter Farsøhthus i Allingåbro i august sidste år, hvor tre kvinder mistede livet.

Forargelse i Allingåbro

Den generelle brandsikkerhed på landets plejecentre vækker forargelse på gaden i Allingåbro på Djursland. En by, der stadig bærer præg af dødsbranden sidste år.

- Det er noget, der skal laves. Den er ikke længere. Sikkerheden skal være i top, siger Claus Steen fra Allingåbro.

Og Anette Jensen, ligeledes fra Allingåbro, undrer sig også over den manglende brandsikkerhed i landets plejeboliger.

- Jeg synes, at det er forfærdeligt, at der i dagens Danmark skal lig på bordet, før man får øjnene op for brandsikkerheden på de forskellige plejehjem, siger hun.

Manglende brandsikkerhed

57 kommuner har foreløbig svaret på undersøgelsen lavet af Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen efter branden på Plejecenter Farsøhthus.

I de 57 kommuner skal 164 plejeboliger ifølge loven have et sprinkleranlæg. Men kun 41 følger loven - 123 gør altså ikke.

I Østjylland er det kun Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg og Silkeborg Kommune, der har svaret på undersøgelsen – og der er problemer i dem alle.

Minister: Jeg er ekstremt overrasket

3. august sidste år døde tre ældre kvinder, da der udbrød brand på plejecenteret Farsøhthus. En rapport om sikkerheden på plejecenteret viste dengang, at brandsikkerheden på stedet ikke levede op til kravene.

I Allingåbro viste undersøgelserne, at der ikke var noget automatisk sprinkleranlæg, selvom der skulle være det.

Og det er ifølge transport-, bygge- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) en af de mest gennemgående mangler i de plejehjemsboliger, der er en del af den nye undersøgelse.

- Jeg er ekstremt overrasket. Jeg forventer af kommunerne, at de for det første kender reglerne på området, det er jo dem, der er bygningsmyndighed. For det andet at de har en vilje til at overholde reglerne, især når det gælder noget så vigtigt som brandsikkerhed, siger Ole Birk Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Landsforening lægger sig fladt ned

At tre ud af fire plejeboliger mangler lovpligtige sprinkleranlæg, og at der generelt ikke er styr på brandsikkerheden, kan Kommunernes Landsforening (KL) godt se det problematiske i, og det skal der nu rettes op, lyder det.

- Vi skal sikre os, at der ikke er nogen steder, hvor der er ældre, der er utrygge, og hvor der kan opstå situationer som dem, vi har set tidligere, siger formand for Miljø og Forsyningsudvalget, Jacob Bjerregaard (S), til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg kan sagtens forstå, at folk er bekymrede, og det er derfor, vi tager den her sag meget alvorligt. Vi har heldigvis en meget skrap lovgivning på området.

Norddjurs har sat penge af til mere brandsikring

I Norddjurs Kommune har branden i Allingåbro gjort, at man nu gør ekstra meget for at leve op til loven om brandsikring på kommunens plejecentre.

- Vi har sat penge af til brandsikring og sprinkleranlæg i budgettet, og det synes jeg faktisk er ret flot i et meget presset kommunebudget, siger Lars Møller (S), der er formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune, med henvisning til kommunens nuværende økonomiske udfordringer.

Ifølge indsatsleder Christian Nøddelund fra Beredskab & Sikkerhed gør det en forskel med et anlæg.

- Ja, det gør det, men det er mere komplekst end det. Det hindrer i hvert fald en brandspredning, og så kan det også redde menneskeliv. Men man kan sagtens finde eksempler på, hvor det slukker branden, men hvor folk er kommet til skade alligevel. Men min vurdering er, at det helt klart gør en forskel, siger indsatslederen.

Den nye undersøgelse er foreløbig og baserer sig kun på 500 bygninger. På landsplan er der 2.100 relevante bygninger, men på grund af manglende besvarelser eller uregelmæssigheder i svarene er datagrundlaget altså for nu nede på 500.

I Østjylland har Silkeborg, Skanderborg, Norddjurs og Syddjurs Kommuner svaret på undersøgelsen. De øvrige østjyske kommuner mangler at indgive deres svar. Svarfristen er nu forlænget, og den endelige rapport ventes færdig sidst i februar.

TV2 ØSTJYLLAND har fredag været i kontakt med Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs Kommuner, men ingen af de tre ville kommentere historien i dag.

Mens det halter med sprinkleranlæggene på plejecentrene, går det langt bedre med de såkaldt ABA-anlæg, som er installeret på 95 procent af de plejecentre, hvor der er krav om at have et.