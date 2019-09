Mangfoldighedsfest skal bygge bro mellem udsatte mennesker

Udsatte mennesker der af den ene eller anden grund ikke er en del af arbejdsmarkedet kan let komme til at føle sig isoleret og alene med deres problemer.

Det mener foreningen SØ Randers, Scandinavia Restore Hope og FlexVirk, der derfor er gået sammen om at lave et arrangement for arbejdsløse.

- Det går ud på, at vi ønsker at bygge bro mellem de forskellige nationaliteter, vi har i det her land. Vi ønsker at få flere folk med i vores fællesskab og på den måde få dem op og ud i arbejdslivet, fortæller Anne Stecher, der er direktør i FlexVirk og formand i SØ Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Anne Stecher, der er direktør i FlexVirk og formand i SØ Randers, fortæller om formålet med Mangfoldighedsfesten.

Mad og fællesdans

Med den såkaldte Fest for Mangfoldighed, bød foreningerne og FlexVirk i går deltagerne på mad og fællesdans.

På den måde vil de bygge bro mellem udsatte mennesker, som på den ene eller anden måde er blevet kastet af jobmarkedet. For eksempel personer der er flygtet fra krigszoner og skal finde sig på plads i det danske samfund.

Det er nemt, at falde i en fælde som hedder, at jeg duer ikke til noget, og der er ingen der har brug for mig. Især hvis man er kommet her til uden sin familie, eller man har været i en ulykke der gør, at man ikke har de kompetencer, man havde før. Anne Stecher, direktør i FlexVirk og formand i SØ Randers

Alt sammen i håbet om at begrænse ensomhed og isolation og få flere tilbage i arbejde:

- Det er nemt, at falde i en fælde som hedder, at jeg duer ikke til noget, og der er ingen der har brug for mig. Især hvis man er kommet her til uden sin familie, eller man har været i en ulykke der gør, at man ikke har de kompetencer, man havde før. Den fælde er spild af kompetencer, ressourcer og menneskeliv, som vi kan bruge i Danmark, og derfor vil vi gerne hjælpe dem videre, siger Anne Stecher.

I alt 250 deltagere var tilmeldt Mangfoldighedsfesten lørdag, der blandt andet bød på folkedans, fællessang og spisning med retter fra hele verdenen.