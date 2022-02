For mange patienter: I østjysk by må de hente læger i minibus

- Det handler om, at der er et godt hospital i nærheden af klinikken, som også er indstillet på at bakke op om den opgave, man har i almen praksis. Det handler om, at der er praktiserende speciallæger i området, så man har de samme rammer at arbejde med i hele regionen, siger Henrik Idriss Kise, der også mener, man bør have for øje, at der med lægerne følger ægtefæller, der kræver uddannelses - eller jobmuligheder, hvor de bosætter sig.

Ifølge PLO bør man også tage højde for, at opgaverne er forskellige fra område til område.

- Derudover er der jo også store forskelle på, hvilke typer af patienter man har. Om man er en stor by med mange unge, eller om man er et mindre sted med mere kroniske og ældre patienter. Der skal man anerkende de klinikker, der tager et tungt løft, siger Henrik Idriss Kise.

Flere løsninger er i spil

Selvom hver læge i princippet driver sin egen virksomhed, er det Region Midtjylland, der har ansvaret for lægedækningen.

TV2 ØSTJYLLAND ville gerne have spurgt regionsdirektør, Pernille Blach Hansen, hvordan regionen vil sikre, at der er valgmuligheder alle steder, men hun har takket nej til interview.

Formand for regionens udvalg for nære sundhedstilbud, Else Søjmark (S), mener, at regionen som helhed har en god lægedækning. Ifølge hende er de lokale udfordringer mest udtalt i den østlige del af regionen. Og det vil hun dæmme op for først og fremmest ved at være på forkant.

- Vi følger udviklingen og befolkningstilvæksten. Der er nogle mønstre i forhold til borgerne. Og så handler det om at have overblik over kapaciteten hos lægerne og en god, tæt dialog med de praktiserende læger, siger hun.

Else Højmark understreger, at regionen er villig til at se på flere slags løsninger. Om det så er at hjælpe patienter midlertidigt ind i en ellers lukket klinik, salg af et ekstra ydernummer, eller det er klinikker drevet af regionen.