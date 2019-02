Mangel på kokke: Skole kan ikke følge med

Selvom begejstringen for at lave mad er stor i diverse tv-programmer, er det ikke altid nemt for branchen at skaffe kokkeelever nok til at mætte alle munde.

Det mærker de tydeligt på Aarhus Tech, hvor de har svært ved at uddanne nok til at imødekomme virksomhedernes efterspørgsel på kokkeelever.

- I de otte år, jeg har været faglærer, har jeg ikke set den her efterspørgsel så markant. Det er en problematik, vi arbejder kraftigt på, fortæller Henrik Mølgård Axelsen, kokkefaglærer, Aarhus Tech.

Det er en tendens, eleverne også oplever, når de er ude i virksomhederne.

- Man kan godt mærke, at der er mangel på folk, og vi er hele tiden ret pressede på tid og har sene arbejdstider. Vi har også nogle gange tjenere til at hjælpe os ude i køkkenet, fortæller Daniel Brahe Jensen, kokkeelev fra Aarhus Tech.

En hård branche

I en branche med skæve arbejdstider og i nogle tilfælde en hård tone, kan det være endnu sværere at tiltrække elever, når man i forvejen generelt kæmper for at få folk til at begynde på erhvervsuddannelserne og fastholde dem.

- Vi oplever selvfølgelig, at der er historier, om hvor hård branchen er, men jeg synes helt klart, at man ser en opløsning i den kultur, og at virksomhederne gør mere og mere for at sikre, at de ansatte går under bedre forhold, fortæller Henrik Mølgård Axelsen.

En af kokkene, der oplever, at branchen har et blakket ry, er Christian Neve, der ejer af Restaurant Domestic i Aarhus.

- Hvis man skal til tops, skal man igennem ild og vand og opgive familie og venner. Det, synes jeg, er en misforståelse. Man skal gøre det, fordi man synes det er sjovt, og fordi man skal lære noget, fortæller han.

For eleverne på Aarhus Tech stemmer virkelighed og forventninger dog ikke altid overens, når de kommer ud som kokkeelever i virksomhederne. Arbejdet påvirker nemlig også livet ved siden af.

Man finder ud af, at det er hårdere, end man regnede med. Og det er ikke de fleste, der ved, at det tærer på ens sociale liv. Anders Hove Christensen, kokkeelev, Aarhus Tech

- Man finder ud af, at det er hårdere, end man regnede med. Og det er ikke de fleste, der ved, at det tærer på ens sociale liv, fortæller Anders Hove Christensen, kokkeelev fra Aarhus Tech.

Pakhusene på Aarhus Havn er en af de restauranter, der skriger efter flere elever.

Speeddating og øget fokus

På Aarhus Tech hænger der ofte 10-20 jobopslag fra virksomhederne, hvor der også arbejdes helt ned i detaljen med layout for at få besat elevpladserne. Skolen selv forsøger sig også med forskellige metoder.

- Vi prøver mange ting og at ramme både virksomhedernes behov og elevernes interesse for at få skabt flest og bedst mulige matches. Vi laver også små speeddating-arrangementer, fortæller Henrik Mølgård Axelsen.

På mandag får eleverne på Aarhus Tech også lov til at smage på kokkelivet uden for skolens fire vægge, når de skal servere mad for 450 mennesker på Rådhuspladsen i Aarhus i forbindelse med dette års uddeling af Michelinstjerner.