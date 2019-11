Mange trafiklys gået i sort: - Black friday får en anden betydning

Det er i dag black friday og i Aarhus betyder det åbenbart ikke kun forbrugsfest. Lyssignaler er flere steder også gået i sort fredag morgen, fortæller Østjyllands Politi.

Læs også Buschauffør trukket ud af bus og overfaldet med spark og slag

- Det er cirka 10-15 lyskryds, der er gået i sort. Primært i området omkring Skejby og Risskov, siger Flemming Lau, der er vagtchef ved Østjyllands Politi og tilføjer muntert:

- Ja, black friday får lidt en anden betydning.

Ja Black Friday får lidt en anden betydning. Flemming Lau, vagtchef ved TV2 ØSTJYLLAND

Teknikerne, der skal få lyssignalerne op at køre igen, arbejder på sagen og i mellemtiden opfordrer politiet til at man kører forsigtigt.

Husk vigepligten

Det er en travl morgen for Østjyllands Politi, fordi de mørke, kolde og våde forhold udenfor har ført til mange uheld. Politiet kommer trods travlheden i morgentrafikken ikke ud og dirrigerer trafikken i de sorte lyskryds.

Henvendelser fra bilister i Århus, der oplever at flere lyskryds er ude af drift. Vi er opmærksomme på det og der arbejdes på at få løst problemet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) November 29, 2019

- Vi har ikke ressourcer til at stå og dirrigere trafik i så mange kryds. Det er morgentrafik og det giver ekstra pres på trafikken, siger Flemming Lau.

Han minder derfor om, at man som bilist i et kryds med lysregulering skal køre efter de normale vigepligtsregler, hvis lysreguleringen er gået ud.

Læs også Forældre vidste, deres ufødte datters liv ville blive kort - men de ville beholde hende

- Hvis et lyskryds ikke virker, så er der vigepligt efter tavlerne i krydset. Og hvis der ingen tavler er, så er der højrevigepligt. Det vil sige, at man holder for alt, der kommer fra højre.