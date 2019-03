Mange togaflysninger i Østjylland tirsdag morgen

Skal du med toget mellem Silkeborg og Aarhus tirsdag morgen, er det en god idé at indregne lidt ekstra rejsetid i din tidsplan.

Alle tog mellem Laven og Silkeborg er nemlig aflyst frem til middag, oplyser Arriva.

- Der har været et dæmningsskred. Det vil sige, at undergrunden under skinnerne er skredet en lille smule, fortæller Thomas Fog-Petersen, der er PR og Communication Officer hos Arriva.

Derfor blev det sent mandag aften besluttet, at der ikke skulle køre tog på strækningen, indtil det hele var nærmere undersøgt. I stedet har Arriva indsat togbusser som erstatning.

Indtil videre håber vi på, at der kan køre tog igen omkring middag. homas Fog-Petersen, PR og Communication Officer hos Arriva

Alle de hurtige tog mellem Aarhus og Silkeborg er erstattet af togbusser på hele strækningen, mens de tog, som stopper ved alle stationer, er erstattet af busser mellem Laven og Silkeborg.

- Indtil videre håber vi på, at der kan køre tog igen omkring middag. Men det afhænger meget af de undersøgelser, som Banedanmark laver for os tirsdag morgen, siger Thomas Fog-Petersen.

Forlænget rejsetid

Derfor kan de rejsende tirsdag morgen godt forvente, at rejsetiden bliver noget længere end normalt, fortæller Karsten Nielsen, der er vagthavende trafikleder ved Banedanmark til tvmidtvest.dk.

- Det er tålmodighed, de rejsende skal væbne sig med. Vi forventer forlængede rejsetider på mellem 35 og 40 minutter. Så tag hjemmefra i god tid og hold øje med rejseplanen.

På grund af aflysningerne på strækningen har det også været svært for Arriva at få de tog frem, der kører mellem Herning og Skjern.

Nogle af de afgange har derfor også været ramt af aflysninger.

Strækningen mellem Laven og Svejbæk ligger langs vandet. Det er her, der er sket et dæmningsskred. Foto: Google Maps