Mange rammes af influenza: Her er de gode råd

Ligger du også derhjemme i sengen og er ramt af feber, hovedpine og kvalme? Og føler du dig helt mørbanket i kroppen?

Så er du bestemt ikke den eneste. Influenza-sæsonen er over os, og på Aarhus Universitetshospital oplever de lige nu flere og flere influenzaramte patienter.

Vi har adskillige, der kommer ind dagligt, og som har brug for en hospitalsseng - og så er man altså rimelig syg. Lars Østergaard, ledende overlæge og professor

- Det, vi oplever i øjeblikket er, at influenza-epidemien er under opsejling, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge og professor på infektionsafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har adskillige, der kommer ind dagligt, og som har brug for en hospitalsseng - og så er man altså rimelig syg. Men vi har også nogen, der er endnu mere syg end det, og som faktisk har behov for at komme på intensivafdeling for at få hjælp til at få vejret, siger han.

Læs også Influenza-epidemi er over os: Efterskole er hårdt ramt

Sidste år var der så mange smittede, at der ifølge Statens Serum Institut var en regulær epidemi.

- Det, vi ser i øjeblikket, svarer til det, som vi så sidste år. Måske en lille smule værre, siger Lars Østergaard.

00:19 VIDEO: Hvis du gerne vil undgå influenza, har ledende overlæge Lars Østergaard tre gode råd. (Videoen er fra 2018). Luk video

Gode råd til at undgå smitte

Ledende overlæge Lars Østergaard har et par gode råd til, hvordan du bedst undgår at blive smittet.

- Man kan stadig nå at blive vaccineret. Og derudover skal man sørge for at vaske sine hænder, fordi virussen kan sætte sig på hænderne, og det får man ind i kroppen, hvis man eksempelvis gnider sig i øjnene, siger han og tilføjer:

- Og så er det en god idé at holde sig fra dem, der er smittede. Hvis man eksempelvis kører i bus, og der er en, der står og hoster og pruster, så skal man måske finde et andet sted at sidde i bussen, siger han.

02:05 VIDEO: I februar 2018 måtte tusindvis af danskere blive under dynen, fordi de var ramt af influenza. Blandt andet også på Brøruphus Efterskole, hvor skolen i løbet af vinteren måtte undvære op til en tredjedel af eleverne på én gang. Luk video

Hvis man så uheldigvis bliver ramt, så kommer man - ifølge Lars Østergaard - sig bedst over sygdommen ved kærlig pleje og omsorg derhjemme.

Han fortæller også, at hvis man er ældre eller har kroniske sygdomme i forvejen ved eksempelvis hjerte eller lunger, så kan det være en god idé at kontakte sin læge.

Den seneste influenzasæson bød på ekstraordinært mange indlagte patienter. Det skabte problemer på flere sygehuse. Influenzasæsonen går fra uge 40 til uge 20. Kilde: Statens Serum Institut

Sidste år var særlig slem

Ved den seneste influenzasæson - altså i 2017/2018 - oplevede vi ifølge Statens Serum Institut den værste influenza-epidemi, siden man i 2010 begyndte målingerne.

I alt blev 7.666 patienter indlagt med influenza. Det var det højeste antal i fem år.

Ved den seneste influenzasæson var hospitalerne ikke gearet til det store rykind, og flere steder i Region Midtjylland resulterede det i overfyldte hospitaler og personalemangel.

I slutningen af 2018 bad regionsrådet derfor om en redegørelse fra hospitalerne med deres initiativer til den kommende influenzasæson. Det kan du læse mere om her:

Læs også Efter sidste års epidemi: Hospitaler opruster i influenzakamp

Aarhus Universitetshospital oplever i øjeblikket, at østjyderne dukker op med influenza-symptomer som feber, ondt i hovedet og kroppen, forkølelse, kvalme og opkast. Nogle patienter kommer også, fordi de har svært ved at få vejret. Foto: Region Midtjylland