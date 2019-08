Mandag starter det: Nu skal du stoppe for rød viking

Rød viking stå. Grøn viking gå.

Sådan er virkeligheden fra mandag i 17 aarhusianske lyskryds. Fodgængerlysreguleringen er blevet udstyret med små røde og grønne vikingesymboler i stedet for mænd, der går og står.

Udskiftningen sker for at understrege Aarhus´ lange vikingehistorie. For Aarhus er netop grundlagt af vikinger. Der hvor Store Torv ligger i dag, var der vikingeby for mere end 1000 år siden.

Og det er netop den historie, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune ønsker at få frem med de nye lyssignaler.

- For mig handler det om at fortælle aarhusianere og turisterne om vores by, som er grundlagt af vikingerne, sagde Bünyamin Simsek (V) tilbage i marts.

- Det er en glemt historie, som vi skal være bedre til at fortælle til de besøgende, som lægger millioner af kroner i Aarhus, siger rådmanden.

Mange af gaderne i det centrale Aarhus ligger i dag præcis samme sted som i 900-årene, og de 17 vikinge-kryds indkranser derfor også det gamle vikinge centrum.

Herunder kan du trække pilen frem og tilbage se Aarhus i 980 og Aarhus i dag.