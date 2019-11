Mandag bliver mild, men snart kommer nattefrosten

Måske var du ude at gå en tur søndag og havde fornøjelsen af den insisterende kolde østenvind, der krævede, at man holdt hætten på jakken på plads over ørerne.

Mandagens vejr er i samme kategori, men med mindre vind.

- Det bliver en grå omgang med et temperaturniveau på 6-8 grader. Det er mildt og uden så meget vind, men lidt fra en sydøstlig retning, fortæller Ellen Nybo, vejrvært på TV2 Vejret.

Regnen truer

Regn ser det ikke ud til, at vi får vanvittigt meget af.

- Måske kan det godt dryppe ud på eftermiddagen i form af et regnvejr, som lige snitter Danmark, men mest af alt ser det tørt ud, lyder det fra vejrværten.

Men tørvejret er en stakket frist, så det er med at nyde det.

- Tirsdag bliver med regn, der kommer og går, onsdag er det et regulært regnvejr og torsdag det samme, siger Ellen Nybo.

Mandag bliver tør og lun, men det billede ændrer sig ud på ugen.

Frost i december

Temperaturerne de kommende dage kommer dog også til at ligge højt, for årstiden og også om natten bliver det lunt.

- Der er ikke noget nattefrost – vi ligger på 6-7 grader om natten, forklarer Ellen Nybo.

- Det laver vi dog om på, når vi kommer frem mod fredag. Vi vender et kalender-blad og det bliver med nordenvind, tørt og klart vejr, men også med udbredt nattefrost, når vi kommer frem til december.