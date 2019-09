Mand var bekymret for kvinde: Endte med at blive slået ned

Tidligt lørdag morgen blev en 23-årig mand slået i hovedet af en ukendt gerningsmand på Frederiks Allé ved Rådhusparken i Aarhus C.

Den 23-årige havde bemærket, at gerningsmanden og en kvinde var oppe at skændes højlydt, og da han var bekymret for kvinden, henvendte han sig til dem og spurgte, om alt var okay.

Læs også Chikane på motorvejen: Ambulance forfulgt af bilist under udrykning

Kvinden svarede, at han skulle skride, og manden kvitterede den 23-årige med et slag i ansigtet.

Slaget var så kraftfuldt, at den 23-årige faldt om på jorden, hvor han slog en tand ud.

- Da han kom til sig selv, var parret væk, siger Jens Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet søger vidner

Politiet vil nu gerne i kontakt med vidner til hændelsen, der fandt sted kl. 04.15.

- Vi er klar over, at det er tidlig morgen, men måske nogen kan have set noget, siger Jens Henrik Jensen, vagtchef hos Østjyllands Politi.

Læs også Oliver er færdig med stofferne - men nu frygter han mødet med den gamle hverdag

Gerningsmanden beskrives som en etnisk dansk mand i alderen 25-35 år. Han var almindelig af bygning, cirka 185 cm høj og iført sort jakke og løstsiddende bukser.

Østjyllands Politi kan kontaktes på 114, hvis du har set noget i forbindelse med hændelsen.

Den 23-årige blev slået i hovedet kl. 04.14 på Frederiks Allé ved Rådhusparken i Aarhus C. Politiet efterlyser vidner, der kan have set noget i forbindelse med hændelsen. Foto: Google Maps