Mand udsat for røveri: To personer fulgte efter ham hjem

Klokken 02.25 på Frederiks Allé i Aarhus blev en mand udsat for røveri.

Han var på vej hjem til sin bopæl, da han fornemmede, at to personer fulgte efter ham.

- De to personer følger efter ham, da han kommer ind i sin opgang, siger vagtchef Martin Christensen hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

De to truer den 31-årige til at udlevere sin telefon.

- De truer ham, uden jeg vil komme nærmere ind på, hvordan de gør det, fortæller vagtchefen.

Manden giver dem telefonen, men samtidig også hans dankort.

- Dankortet sidder i mobilen. De vil have telefonen, og i den forbindelse får de det andet med også, siger Martin Christensen.

Det er temmelig alvorligt, og derfor vil gerne have hjælp til at finde de to gerningsmænd. Det er meget groft. Martin Christensen, vagtchef hos Østjyllands Politi.

De to personer stikker af igen ud af opgangen, men manden ser ikke, i hvilken retning de løber på Frederiks Allé.

- Det er temmelig alvorligt, og derfor vil gerne have hjælp til at finde de to gerningsmænd. Det er meget groft, fortæller vagtchefen.

Manden blev udsat for røveri i opgangen til sin lejlighed på Frederiks Allé i Aarhus. Foto: Google Maps

Der var følgende signalement af den ene gerningsmand: Dansk udseende

Ca. 25-30 år gammel

Ca. 180 cm høj

Iført grå hættetrøje med lynlås, rød t-shirt og lys kasket

Signalementet er kun af den ene gerningsmand.

- Han observerer kun den ene gerningsmand, som nok er mest frembrusende, og kan kun give et signalement af ham, siger Martin Christensen.

Men hvis man på det gældende tidspunkt har været i området og har observeret de to mænd eller har kendskab til dem, så må man meget gerne kontakte Østjyllands Politi.

- Det er jo ikke verdens bedste signalement, men hvis man måske har mødt personerne på det tidspunkt, og man kan se, at geografi og tid passer, og signalementet, så må man meget gerne ringe til os på 114, siger vagtchefen..

Politiet kan kontaktes på 1-1-4.