Mand taget med pistol i sin bil dømt til flere års fængsel

Det blev skæbnesvangert for en 33-årig randrusiansk mand, at han en tidlig morgen den 4. januar i år skulle skifte hjul på sin bil, der holdt parkeret på Mariagervej i Randers. I bilen var nemlig en taske med en pistol og ni skarpe patroner.

Den blev – desværre for manden – opdaget af en politipatrulje, der tilfældigt spottede ham i gang med hjulskiftet.

Dommen viser, at der bliver slået hårdt ned på besiddelse af skydevåben på offentlige steder. Jakob Beyer, senioranklager

Betjentene kunne nemlig genkende den 33-årige som eftersøgt for manglende afsoning af tre måneders fængsel. Han blev anholdt, og bilen blev ransaget.

I retten erkendte manden, at det var hans pistol, og i dommen lagde Retten i Randers vægt på, at han også tidligere er dømt for lignende forhold.

Dømt for over 50 forhold

- Oveni dommen for besiddelsen af skydevåben blev den 33-årige også dømt for en lang række tyverier, indbrud og færdselsforseelser. Over 50 forhold blev det til, oplyser Østjyllands Politi.

Dommen endte med at blive på i alt tre år og ti måneders fængsel.

Noget der glæder senioranklager Jakob Beyer.

- Dommen viser, at der bliver slået hårdt ned på besiddelse af skydevåben på offentlige steder, og det er klart, at dommen bliver ekstra streng, når der er tale om et gentagelsestilfælde, siger han i en pressemeddelelse.

Den 33-årige modtog dommen og valgte ikke at anke.