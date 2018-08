Dørmand stukket med kniv i sit eget hjem

Politiet er til stede på Lyngbygade i Silkeborg, da en mand søndag morgen er blevet stukket med en kniv i sit eget hjem.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet klokken 07.38, oplyser Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at politiets efterforskere og teknikere stadig er til stede på adressen klokken 11.30. Manden, der blev ramt, blev opereret på Aarhus Universitetshospital her til formiddag og er uden for livsfare.

Derudover er politiet sparsom med oplysninger om episoden, men fortæller at manden er dørmand og fra Silkeborg.

- Vi holder tingene tæt ind til kroppen, da vi stadig arbejder på stedet, sige Anders Olesen.

Tre personer er anholdt i sagen, og de forventes fremstillet i grundlovsforhør mandag, hvor anklageren vil bede om lukkede døre, så der ikke kommer detaljer ud i offentligheden. Det skyldes politiets videre efterforskning i sagen.