Mand stjal varer i storcenter - nu ryger han ud af landet

Det kommer til at koste en 41-årig polsk mand dyrt, at han i den forgangne weekend ikke kunne holde fingrene i ro under en tur i Randers Storcenter.

Efter at have stjålet varer i to butikker blev manden pågrebet og tildelt en straksbøde på flere tusinde kroner. Hvad der formentlig er værre: Han bliver også smidt ud af landet.

Ifølge Østjyllands Politi stjal den 41-årige mand lørdag formiddag varer fra både Bilka og Intersport under sit besøg i storcentret i Paderup i det sydlige Randers.

Skal udvises af Danmark

En butikvagt opdagede dog tyverierne og pågreb derfor manden og meldte ham til politiet. Han valgte at betale straksbøden på 4500 kroner med det samme.

Siden tyveriet har manden været tilbageholdt i 3 gange 24 timer, mens sagen har været forelagt Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har nu besluttet, at den 41-årige mand skal udvises af landet med indrejseforbud i to år. Det oplyser Østjyllands Politi i tirsdagens døgnrapport.

Manden blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør, fordi politiet ønsker at sende ham bag tremmer, indtil udvisningen bliver effektueret. Dommeren valgte at følge politiets opfordring om at fængsle manden i op til fire uger.