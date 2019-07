Mand fængslet for at voldtage kvinde og stikke mand med kniv

En 44-årig mand blev stukket med kniv og pådrog sig to knivstik på Klostertorvet i Aarhus onsdag morgen. Nu er en 30-årig mand blevet varetægtsfængslet i fire uger for både overfaldet og en anden grov forbrydelse.

Han fik to knivstik, men har aldrig været i livsfare. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Han er også sigtet for at have voldtaget en 29-årig kvinde i weekenden på en adresse i Aarhus-området, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kl. 10.30 blev den 30-årige mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for de to forbrydelser. Retten valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger. Selv nægter han sig skyldig.

Den 30-årige mand blev varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig. Kendelsen blev ikke kæret til landsretten #anklager #politidk https://t.co/Jwx0zuxViG — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 18, 2019

Overfaldet på den 44-årige mand fandt sted onsdag morgen på Klostertorvet, hvor ofret blev angrebet med kniv og stukket to gange.

- Han fik to knivstik, men har aldrig været i livsfare, siger Janni Lundager.

Om der er en relation mellem den 30-årige og de to ofre, vil Østjyllands Politi ikke komme ind på, da sagen foregik for lukkede døre i retten.

Den 30-årige er ud over voldtægt også sigtet for kvalificeret vold i forbindelse med knivoverfaldet og overtrædelse af knivloven.