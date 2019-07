Mand ramt af vej-raseri: Fulgte efter bilist og slog løs

Det gælder om at følge færdselsreglerne og være opmærksom på omgivelserne, når man bevæger sig ud på vejene i sin bil.

Det er dog ikke altid helt nok. I hvert fald blev en 25-årig mand fredag udsat for vold på en tankstation efter uoverensstemmelser i trafikken.

I et anfald af "road rage" blev en 36-årig mand blev så ophidset, at han fulgte efter den yngre mand hen til OK Plus-tanken i Ødum.

Her hoppede han ud af sin bil og slog den 25-årige mand flere gange i ansigtet med knyttet næve.

Efter den 36-årige havde tildelt den yngre mand knytnæveslag, kørte manden væk fra stedet.

Det var her på en OK Plus-tank i Ødum, at en 36-årig uddelte knytnæveslag.

Han havde dog ikke taget højde for videoovervågningen på tankstationen. Politiet kørte ud til mandens bopæl, hvor han blev anholdt, kørt til politigården og sigtet for vold.

Politiet kan ikke oplyse de nærmere omstændigheder i forhold til, at den 36-årige overfaldt den anden mand. Det er derfor uvist, hvad der mere præcist er sket mellem de to mænd i trafikken.

- Det er desværre ofte sådan, at alle tænker, de har ret i trafikken. Men færdselsreglerne er meget, meget klare, så der vil altid være en part, der ikke har fulgt dem, siger vagtchef Flemming Lau hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Uanset hvad er den opførsel helt utilstedelig, og det er selvfølgelig noget, vi ser alvorligt på.

Episoden blev anmelt til politiet kort før klokken 15 fredag eftermiddag.

Ødum er en lille landsby med omkring 400 indbyggere. Byen er beliggende 20 kilometer fra Randers.