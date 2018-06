Mand overnattede på hotel: Vågnede op til en indespærret bil

Søndag har Aarhus været fyldt med mange tusinde marathon-løbere og mindst lige så mange tilskuere i forbindelse med Aarhus City Halvmarathon. Løbet gav visse trafikale udfordringer, og især en bilist var hårdt ramt.

- Jeg overnattede på hotel i nat, og vågner op og er spærret inde med bilen, fortalte han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bilen var indespærret i Badstuegade, som var en af flere gader, der under løbet mellem kl. 8-14 var lukket for trafik. En oplysning som herren, der havde overnattet på hotel i nærheden, ikke lige var klar over.

- Det er noget møg, lød det fra ham ved middagstid.

Her kl. 14 har han så kunnet køre ud af byen igen. De fleste veje er nemlig åbent op igen.

Frederiks Allé fra Thomas Jensens Allé til og med Rådhuset, der har været lukket siden fredag formiddag, åbner dog først igen mandag morgen kl. 7.

Også busdriften har været påvirket af marathon-løbet. Flere afgange har været aflyst, og mange busser er kørt af alternative ruter.

