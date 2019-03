Mand mod maskiner: Jens kæmper med kaffekop og campingstol

Torsdag begyndte Aarhus Kommune at lægge en sti i et boligkvarter i Solbjerg, hvilket har fået en af byens beboere op af stolen.

I en campingstol sidder han nu og blokerer fysisk for en bulldozers arbejde.

Det har ikke været angivet i lokalplanen, at der skulle være en sti her. Der bor heller ikke andre mennesker her, så der er ingen grund til, at den skal ligge lige op ad vores vinduer. Jens Pilemand Ottesen, Solbjerg

- Stien er så meningsløs. Hvis det havde været en fornuftig sti til stor gavn for hele Solbjerg, havde jeg ikke hævet et øjenbryn, fortæller Jens Pilemand Ottesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den nye sti skal føre til en ny institution i Solbjerg, men ifølge Jens Pilemand Ottesen, er den kun til gavn for få beboere.

- De få forældre, der ikke afleverer børn med bilen, vil kun spare 25 meter, når de afleverer og henter børnene. Det, mener jeg ikke, er proportionalt med den kæmpe gene, vi vil få.

Han har heller ikke mødt nogen, der har ytret ønske om den nye sti.

Torsdag begyndte Aarhus Kommune at lægge stien foran familiens hus i Solbjerg.

Panoramavinduer

Allerede da Jens Pilemand Ottesen og familien flyttede til byen, var de særligt opmærksomme på omgivelserne og placerede huset efter lokalplanen.

TV2 ØSTJYLLAND har torsdag sidst på eftermiddagen talt med Henrik Rudfeld fra Børn & Unge i Aarhus Kommune. Han fortæller, at der er tale om en misforståelse. Læs mere nederst i artiklen.

Der er ikke et krav om, at den skal gå hele vejen på tværs. Vi ønsker på ingen måde at genere naboerne med sådan en forbindelse, og det er hverken i vores eller Jens' interesse at få den her sti. Henrik Rudfeld, Børn & Unge, Aarhus Kommune

- Det har ikke været angivet i lokalplanen, at der skulle være en sti her. Der bor heller ikke andre mennesker her, så der er ingen grund til, at den skal ligge lige op ad vores vinduer, fortæller han.

I huset er der flere panoramavinduer, og med en sti lige uden for vil det skabe flere gener for familien.

På trods af regnen holder Jens Pilemand Ottesen ud og får sig en kop kaffe.

- Det er mest indkigget, der er problemet. Vi ville også kunne høre almindelig tale ude på stien fra vores soveværelse på alle tider af døgnet, så det vil kunne vække os.

Villig til at blive arresteret

Jens Pilemand Ottesen ønsker ikke at begå ulovligheder for at forhindre den nye sti, men han er villig til at blive arresteret for sin protest.

Hvis kommunen bruger deres kræfter og politiet, er det umuligt for mig at stoppe dem. Jens Pilemand Ottesen, Solbjerg

- Nu sidder jeg og venter på, at nogen fjerner mig med magt, eller at Børn & Unge beslutter sig for en anden placering, eller at Bünyamin Simsek griber ind og aflyser stien, som ingen har behov for, og som koster kommunen penge, fortæller han.

Men som enemand kan det være svært at sætte en endegyldig stopper i sagen.

- Hvis kommunen bruger deres kræfter og politiet, er det umuligt for mig at stoppe dem. Det ville selvfølgelig være sidste udvej, men jeg håber, at vi kan finde en bedre løsning.

En misforståelse

TV2 ØSTJYLLAND har sidst på eftermiddagen talt med Børn & Unge i Aarhus Kommune, der nu har sat arbejdet i bero.

- Der er tale om en misforståelse, som vi nu får afklaret, fortæller sektionsleder i Børn & Unges planlægningsafdeling, Henrik Rudfeld til TV2 ØSTJYLLAND.

I lokalplanen er der krav om stiadgang til den nye institution, hvilket er blevet fortolket på anden vis. Kravet er altså ikke ensbetydende med en lang stiforbindelse forbi familiens hus.

Vi forventer en løsning, der kan imødekomme begges ønsker, og som tilgodeser kravene i lokalplanen Henrik Rudfeld, Børn & Unge, Aarhus Kommune

- Der er ikke et krav om, at den skal gå hele vejen på tværs. Vi ønsker på ingen måde at genere naboerne med sådan en forbindelse, og det er hverken i vores eller Jens' interesse at få den her sti.

Henrik Rudfeld kan endnu ikke fortælle, hvad der nu skal ske i sagen ud over, at Jens Pilemand Ottesen skal få besked om misforståelsen.

- Vi forventer en løsning, der kan imødekomme begges ønsker, og som tilgodeser kravene i lokalplanen, fortæller Henrik Rudfeld.

Artiklen er opdateret med Aarhus Kommunes svar torsdag klokken 17.15.