Mand laver civil anholdelse ved bageren: 12-tal i medborgerskab

En søndagstur til bageren er normalt en meget fredelig affære, men ingen regel uden undtagelse.

En 42-årig mand måtte søndag tilbageholde en 64-årig kvinde, som han mistænkte for at være fuld.

Det er som bekendt ikke kutyme at anholde enhver, der er påvirket af alkohol, men problemet var, at kvinden var på vej til at sætte sig ind bag rattet i sin bil.

- Det er en civil anholdelse. Han tager hendes nøgler og beder hende om at blive på stedet, indtil politiet kommer, siger Jeanette Løv Rasmussen, der er kommunikationsrådgiver hos ØSTJYLLANDS POLITI, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ros og tak

Grunden til, at manden tilbageholder kvinden, er, at hun lugter af spiritus og snøvler, når hun snakker.

- Vi vil gerne rose og takke ham for at have handlet på den mistanke, han fik, siger Jeanette Løv Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det kan potentielt have ret alvorligt konsekvenser, hvis man sætter sig bag rattet i spirituspåvirket tilstand.

Jeanette Løv Rasmussen mener, at den 42-årige mand har gjort sig fortjent til et 12-tal i godt medborgerskab på grund af hans indgriben.

Det var her ved Øerkrogvej i Ebeltoft, at manden stoppede en kvinde med for høj promille. Foto: Google Maps

Da politiet kommer frem til bageren bekræfter en alkometertest, at kvinden har en promille på mere end det tilladte. Den 64-årige kvinde bliver derfor sigtet for spritkørsel og kørt til stationen i Grenaa til en blodprøve.

På politistationen erkender kvinden, at hun har drukket aftenen før. Hun forklarer, at hun ikke var klar over, at hun stadig var for påvirket til at køre bil.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik mister omkring hver 6. trafikdræbte livet i en spritulykke.

Her kan du læse Rådet for Sikker Trafiks råd i forhold til at undgå spritkørsel