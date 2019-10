Mand kørte fra kone og søn efter uheld, han var skyld i

Der kan ske ting i trafikken, der formentlig giver den almindelige borger lyst til at tage sig til hovedet. Måske gentagne gange.

Et af de tilfælde fandt sted tirsdag, hvor en 39-årig mand uden kørekort i en ikke-registreret bil forlod sin kone og søn i vejkanten, efter at han havde været skyld i et færdselsuheld ved at slingre voldsomt over midterlinjen og ramt en modkørende bil.

Politi fandt kone og søn i taxa

Uheldet fandt sted i krydset mellem Alleen og Storskovvej i Aarhus-bydelen Viby. Her ramte den 39-årige siden af en modkørende bil, ført af en 60-årig mand.

Umiddelbart efter uheldet kørte den den 39-årige mand fra stedet - men først efter, at han havde sat sin kone og søn af.

Det var her i krydset mellem Alleen og Storskovvej i Viby, at uheldet fandt sted.

De sad i en taxa, da en patrulje fra Østjyllands Politi kom til stedet. Kvinden forklarede, at hendes mand først ikke havde villet standse.

Hun insisterede dog, og hun og sønnen blev derfor sat af, inden han kørte videre.

- Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor det er tilfældet. Man kan gisne om en masse, men det korte af det lange er, at det ved vi ikke noget om, siger pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, Anne Tiedemann, til TV2 ØSTJYLLAND.

En række sigtelser

Patruljen fandt den 39-årige mand samt bilen, der havde synlige skader, på mandens bopæl. Det viste sig her, at hverken bilen eller den 39-årige burde have været på vejene.

Den 39-årige mand blev sigtet for at have kørt fra et færdselsuheld, for at overskride rette placering på vejen, for kørsel uden førerret, for at køre et ikke-registreret køretøj, for uberettiget brug af nummerplader og for manglende forsikring på bilen.

Den 60-årige mand kom ifølge politiet umiddelbart ikke noget til i forbindelse med uheldet.

Uheldet fandt omkring klokken 6.30 tirsdag morgen.