Mand i kassevogn forfulgte 13-årig: Nu er han efterlyst af politiet

Spentrup nord for Randers dannede onsdag i sidste uge rammen om en ubehagelig episode for en 13-årig dreng. Da han var ude med aviser i et villakvarter i byen.

Bag en busk for enden af vejen, så han en mand stå og råbe efter sig. Drengen vendte sig rundt og spurgte manden, hvad han ville.

Læs også Anita har været savnet siden mandag: Nu er hun måske blevet set

Manden spurgte, hvornår drengen var færdig med sin rute, hvilket fik drengen til at bede ham om at holde sig væk. Herefter småløb drengen videre.

På næste parallelvej mødte drengen imidlertid manden igen. Nu stod han midt på vejen, som om han ventede på ham. Da den 13-årige dreng kom hen til manden, blev han igen spurgt, hvornår han var færdig med avisruten. Manden ville gerne følge ham hjem og spurgte om det var i orden.

Igen bad drengen manden om at lade ham være i fred og løb sin vej.

Manden opsøgte drengen på tre forskellige veje på hans avisrute. Siden så drengen ham sidde i en kassevogn.

Ventede i kassevogn

Det afskrækkede tilsyneladende ikke den voksne mand, som på næste parallelvej i villakvarteret gentog sit ønske om at følge den 13-årige dreng hjem.

Drengen sagde, at han ville ringe til politiet og løb fra stedet.

Læs også Maskeret mand greb fat i skolepige: Nu har politiet et signalement

På vej hjem gik han på en sti nær villakvarteret og herfra så han i en sort kassevogn en bil holde ude på en større vej. Inde i bilen sad den samme mand. Drengen så efterfølgende bilen køre mod nord.

Efterlyser oplysninger

Hvis du har oplysninger om, hvem manden kan være, beder politiet dig ringe 114.

- Vi vil gerne have fat i manden for at få afdækket, hvad der er sket. Det kan være, at hans opfattelse af hændelsesforløbet er et andet end drengens, fortæller Janni Lundager, der er kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi.

- Vi er ikke sikre på, at der er foregået noget strafbart. Vi skal først have afdækket, hvad der er sket og så derefter kan vi tage stilling til, hvad mandens hensigt med at kontakte drengen har været.